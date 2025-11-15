वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकती है KKR
KKR के अलावा DC और PBKS ने भी अपने खिलाड़ियों को लेकर कुछ अहम फ़ैसले लिए हैं
भारत के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रिलीज़ कर सकती है। इससे KKR के पर्स में 23.75 करोड़ रुपये की बड़ी रकम जुड़ जाएगी। उनके अलावा अनरिख़ नॉर्खिए (6.5 करोड़), क्विंटन डिकॉक (3.6 करोड़), स्पेंसर जॉनसन (2.8 करोड़), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (2 करोड़) और मोईन अली (2 करोड़ रुपये) को भी टीम से रिलीज़ किया जा सकता है।
साथ ही अनकैप्ड खिलाड़ी लवनीथ सिसोदिया और चेतन साकरिया को भी रिलीज़ किया जा सकता है। साकरिया ने KKR की टीम में चोटिल उमरान मलिक की जगह ली थी।
वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ़ से यह ख़बर सामने आई है कि टी नटराजन DC की टीम में बने रहेंगे। उन्हें 10.75 करोड़ रुपये में साइन किया गया था, लेकिन चोटों की वजह से वह ज़्यादा मैच नहीं खेल पाए। TNPL में उनका प्रदर्शन साधारण रहा। हालांकि अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और शानदार तरीके से गेंदबाज़ी कर रहे हैं। उन्हें तमिलनाडु की टीम में आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के लिए चुना गया है।
अगर पंजाब किंग्स की बात की जाए तो न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ लॉकी फ़र्ग्युसन को रिटेन किया जा सकता है। फ़र्ग्युसन को अप्रैल में सनराइज़र्स हैदराबाद के ख़िलाफ़ मैच के दौरान गंभीर चोट लगी थी। PBKS ने फ़र्ग्युसन को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ में ख़रीदा था और अब उन्हें रिटेन करने का फै़सला किया जा सकता है। साथ ही मार्कस स्टॉयनिस, मार्को यानसन, जॉश इंग्लिस, अज़मतउल्लाह ओमरज़ई, ज़ेवियर बार्टलेट और मिचेल ओवेन को रिटेन किया जा सकता है।