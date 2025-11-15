KKR ने आंद्रे रसल को किया रिलीज

रसल IPL 2014 में KKR की फ़्रेंचाइज़ी में शामिल हुए थे। 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले फ़्रेंचाइजी ने उन्हें 12 करोड़ रूपए में रिटेन किया था।

रसल IPL के भी महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। IPL इतिहास में केवल दो खिलाड़ियों ने 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और 100 विकेट लिए हैं। उनमें से एक रसल हैं और अब उन्हें रिलीज कर दिया गया है। इस सूची में दूसरे खिलाड़ी का नाम रवींद्र जाडेजा का है। उन्हें भी CSK की टीम ने RR के साथ ट्रेड किया है । फ़्रेंचाइज़ी ने 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ही रसल को रिलीज़ करने पर विचार किया था, लेकिन उस समय वह फ़ैसला टाल दिया था। 37 वर्षीय रसल ने 2019 विश्व कप के बाद केवल T20 फ़ॉर्मेट खेलते हुए जुलाई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

रसल ने IPL 2019 में 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' का ख़िताब जीता था। साथ ही वह 2014 और 2024 में KKR की ख़िताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा थे। रसल ने KKR के लिए 16 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' पुरस्कार भी जीते हैं। इस मामले में वह सिर्फ़ सुनील नारायण से पीछे हैं। रसल ने IPL में संयुक्त रूप से सातवें सबसे ज़्यादा छक्के (223) लगाए हैं।