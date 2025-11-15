मैच (32)
ख़बरें

KKR ने आंद्रे रसल को किया रिलीज

रसल 2014 में KKR की टीम में शामिल हुए थे

ESPNcricinfo स्टाफ़
15-Nov-2025 • 1 hr ago
Andre Russell started slow when he went out at No. 5, Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, IPL 2025, Kolkata, May 4, 2025

आंद्रे रसल 2014 में KKR की टीम में शामिल हुए थे  •  BCCI

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल को रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। यह IPL इतिहास के सबसे हाई प्रोफ़ाइल रिलीज़ में से एक है।
रसल IPL 2014 में KKR की फ़्रेंचाइज़ी में शामिल हुए थे। 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले फ़्रेंचाइजी ने उन्हें 12 करोड़ रूपए में रिटेन किया था।
रसल IPL के भी महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। IPL इतिहास में केवल दो खिलाड़ियों ने 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और 100 विकेट लिए हैं। उनमें से एक रसल हैं और अब उन्हें रिलीज कर दिया गया है। इस सूची में दूसरे खिलाड़ी का नाम रवींद्र जाडेजा का है। उन्हें भी CSK की टीम ने RR के साथ ट्रेड किया है। फ़्रेंचाइज़ी ने 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ही रसल को रिलीज़ करने पर विचार किया था, लेकिन उस समय वह फ़ैसला टाल दिया था। 37 वर्षीय रसल ने 2019 विश्व कप के बाद केवल T20 फ़ॉर्मेट खेलते हुए जुलाई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
रसल ने IPL 2019 में 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' का ख़िताब जीता था। साथ ही वह 2014 और 2024 में KKR की ख़िताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा थे। रसल ने KKR के लिए 16 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' पुरस्कार भी जीते हैं। इस मामले में वह सिर्फ़ सुनील नारायण से पीछे हैं। रसल ने IPL में संयुक्त रूप से सातवें सबसे ज़्यादा छक्के (223) लगाए हैं।
ऐसा समझा जा रहा है कि कई फ़्रेंचाइज़ी ने ट्रेड में रसल को हासिल करने की कोशिश की थी। हालांकि KKR के पास 2026 के ऑक्शन में 64.30 करोड़ रूपए का सबसे बड़ा पर्स होगा। टीम उन्हें वापस ख़रीदने की कोशिश कर सकती है।
