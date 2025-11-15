मैच (9)
ख़बरें

पथिराना को रिलीज़ करेगी CSK

आख़िरी बार एशिया कप में खेलते दिखे पथिराना पिछले कुछ समय से लगातार चोटों से रहे हैं परेशान

The slingy Matheesha Pathirana delivers the ball, Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, IPL 2024, Chennai, April 28, 2024

मतीशा पथिराना का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में काफ़ी नीचे गया है  •  BCCI

IPL 2026 से पहले एक देर से लिये गये फ़ैसले में, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने श्रीलंकाई तेज़ गेंदबाज़ मतीशा पथिराना को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्णय लिया है। ESPNcricinfo को पता चला है कि CSK पथिराना के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहा था। पथिराना को उन्होंने IPL 2023 से पहले ख़रीदा था और 2025 मेगा ऑक्शन से पहले 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।
140 किमी प्रति घंटा से ऊपर की रफ़्तार पर लगातार स्विंग निकालने की उनकी क्षमता और स्लिंगी ऐक्शन के कारण पथिराना IPL 2023 में छा गये थे, जब CSK ने ख़िताब जीता था। उस सीज़न में उन्होंने 12 मैचों में 8.01 की इकॉनमी से 19 विकेट लिये। हालांकि कप्तान एमएस धोनी ने यह चेतावनी दी थी कि पथिराना को श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को बहुत सावधानी से मैनेज करना होगा ताकि उनका करियर लंबा चले। धोनी की बात ग़लत नहीं थी। पथिराना पिछले कुछ वर्षों में कई तरह की चोटों से जूझते रहे हैं।
आख़िरी बार इस सितंबर एशिया कप खेलते दिखे पथिराना IPL 2024 में हैमस्ट्रिंग चोट के कारण सीमित भूमिका में थे और उसके बाद SA20 के दौरान भी बीच में ही वतन लौट गए थे। वहां वह जोहॉन्सबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे। IPL 2025 में भी वह प्रभावी नहीं रहे और 12 मैचों में 10.13 की इकॉनमी से 13 विकेट ही ले सके।
CSK के मुख्य कोच स्टीफ़न फ़्लेमिंग ने सीज़न के दौरान यह कहा था कि फ्रैंचाइज़ी पथिराना के कम होते प्रभाव से चिंतित है। उनका शक था कि SLC द्वारा पथिराना की रिलीज़ पॉइंट में किए गए बदलाव उनकी समस्याओं की वजह बन रहे हैं।
CSK ने अब पथिराना को रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। हालांकि संभावना है कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले ऑक्शन में वे उन्हें दोबारा ख़रीदने की कोशिश करें। पथिराना ने IPL में सिर्फ़ CSK के लिए खेला है और तीन सीज़न में उनके कुल आंकड़े 32 मैचों में 47 विकेट हैं जिसमें 21.61 की गेंदबाज़ी औसत और 8.68 की इकॉनमी रही है।
CSK इस बार बड़ी पर्स के साथ ऑक्शन में उतरने वाली टीमों में से एक है। उन्होंने न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र समेत कई खिलाड़ियों को रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। वे रवींद्र जाडेजा और सैम करन को ट्रेड कर चुके हैं और बदले में उन्हें संजू सैमसन मिले हैं।
Matheesha PathiranaChennai Super Kings

नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo में न्यूज़ एडिटर हैं

