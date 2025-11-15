पथिराना को रिलीज़ करेगी CSK

140 किमी प्रति घंटा से ऊपर की रफ़्तार पर लगातार स्विंग निकालने की उनकी क्षमता और स्लिंगी ऐक्शन के कारण पथिराना IPL 2023 में छा गये थे, जब CSK ने ख़िताब जीता था। उस सीज़न में उन्होंने 12 मैचों में 8.01 की इकॉनमी से 19 विकेट लिये। हालांकि कप्तान एमएस धोनी ने यह चेतावनी दी थी कि पथिराना को श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को बहुत सावधानी से मैनेज करना होगा ताकि उनका करियर लंबा चले। धोनी की बात ग़लत नहीं थी। पथिराना पिछले कुछ वर्षों में कई तरह की चोटों से जूझते रहे हैं।

आख़िरी बार इस सितंबर एशिया कप खेलते दिखे पथिराना IPL 2024 में हैमस्ट्रिंग चोट के कारण सीमित भूमिका में थे और उसके बाद SA20 के दौरान भी बीच में ही वतन लौट गए थे। वहां वह जोहॉन्सबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे। IPL 2025 में भी वह प्रभावी नहीं रहे और 12 मैचों में 10.13 की इकॉनमी से 13 विकेट ही ले सके।

CSK के मुख्य कोच स्टीफ़न फ़्लेमिंग ने सीज़न के दौरान यह कहा था कि फ्रैंचाइज़ी पथिराना के कम होते प्रभाव से चिंतित है। उनका शक था कि SLC द्वारा पथिराना की रिलीज़ पॉइंट में किए गए बदलाव उनकी समस्याओं की वजह बन रहे हैं।