IPL 2026 ऑक्शन से पहले KKR ने रिटेन किए 12 खिलाड़ी; आंद्रे रसल रिलीज़

KKR ने IPL 2026 की नीलामी से पहले अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। तीन बार के चैंपियन KKR ने खिलाड़ियों के एक मज़बूत कोर ग्रुप को बरक़रार रखा है, जिसमें युवा प्रतिभा और अनुभवी खिलाड़ी दोनों का मिश्रण है।

फ़्रेंचाइज़ी ने पुष्टि की है कि रहाणे, मनीष पांडे, नारायण , वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, और अंगकृष रघुवंशी जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। टीम द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार इन खिलाड़ियों ने अपनी गुणवत्ता और निरंतरता के कारण टीम को मज़बूती देने का काम किया है। KKR की यह रिटेंशन लिस्ट स्थापित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उभरते युवा खिलाड़ियों को मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण टीम बनाने का प्रयास है।

KKR ने आगामी सीज़न के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है।

रिटेन किए गए खिलाड़ी : अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नारायण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, और वरुण चक्रवर्ती।

इस रिटेंशन के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के पास ऑक्शन पूल से अधिकतम 13 खिलाड़ियों को ख़रीदने की जगह बाक़ी है, जिसमें 6 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट शामिल हैं। टीम के पास अब नीलामी में ख़र्च करने के लिए ₹64.3 करोड़ का एक बड़ा पर्स बाक़ी है।