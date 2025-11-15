DC ने अक्षर, राहुल, स्टब्स सहित 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया

इसके अलावा DC ने डोनोवन फ़रेरा के बदले ट्रेड में नीतीश राणा को टीम में शामिल किया है। फ़रेरा अब राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल हो गए हैं।

JSW स्पोर्ट्स के संस्थापक पार्थ जिंदल ने कहा, "हम रिटेन किए गए खिलाड़ियों से संतुष्ट हैं। हमने देखा कि उन्होंने पिछले सीज़न के पहले भाग में एक साथ कितना अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे कोच और स्काउट्स हमारे कोर ग्रुप के पूरक खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हम नीलामी और आगामी सीज़न के लिए एक मज़बूत टीम बनाने की ओर देख रहे हैं।"

वहीं दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच हेमांग बदानी ने कहा, "पिछले सीज़न में उतार-चढ़ाव थे। हमने कुछ मैचों में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन प्लेऑफ़ में स्थान बनाने से चूक गए। हम जानते हैं कि किन क्षेत्रों को मज़बूत करने की ज़रूरत है, और नीलामी हमें रिटेन किए गए समूह के आस-पास उन बारीक समायोजनों को करने की अनुमति देगी।"

रिटेन किए गए खिलाड़ी (17): अक्षर पटेल, केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुर्ना विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, कुलदीप यादव, नितीश राणा (ट्रेड के द्वारा)।