ख़बरें

DC ने अक्षर, राहुल, स्टब्स सहित 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया

फ़ाफ़ डुप्लेसी, मोहित शर्मा रिलीज़; नीतीश राणा को ट्रेड के द्वारा टीम में किया गया शामिल

ESPNcricinfo स्टाफ़
15-Nov-2025 • 2 hrs ago
Axar Patel's job was made easier by Kuldeep Yadav, who took two wickets in his final over, Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants, IPL 2025, Visakhapatnam, March 24, 2025

DC ने 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन  •  BCCI

दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी से पहले अपने रिटेन और रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की सूची की घोषणा कर दी है। फ़्रेंचाइज़ी ने आगामी सीज़न के लिए कुल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। पिछले सीज़न में पांचवें स्थान पर रही DC ने अक्षर पटेल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को रिटेन करने का फ़ैसला किया है।
साथ ही DC ने मोहित शर्मा, फ़ाफ़ डुप्लेसी, सदिकुल्लाह अटल, जेक फ़्रेज़र मक्गर्क, मनवंत कुमार और दर्शन नालकंडे को रिलीज़ करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा DC ने डोनोवन फ़रेरा के बदले ट्रेड में नीतीश राणा को टीम में शामिल किया है। फ़रेरा अब राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल हो गए हैं।
JSW स्पोर्ट्स के संस्थापक पार्थ जिंदल ने कहा, "हम रिटेन किए गए खिलाड़ियों से संतुष्ट हैं। हमने देखा कि उन्होंने पिछले सीज़न के पहले भाग में एक साथ कितना अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे कोच और स्काउट्स हमारे कोर ग्रुप के पूरक खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हम नीलामी और आगामी सीज़न के लिए एक मज़बूत टीम बनाने की ओर देख रहे हैं।"
वहीं दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच हेमांग बदानी ने कहा, "पिछले सीज़न में उतार-चढ़ाव थे। हमने कुछ मैचों में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन प्लेऑफ़ में स्थान बनाने से चूक गए। हम जानते हैं कि किन क्षेत्रों को मज़बूत करने की ज़रूरत है, और नीलामी हमें रिटेन किए गए समूह के आस-पास उन बारीक समायोजनों को करने की अनुमति देगी।"
रिटेन किए गए खिलाड़ी (17): अक्षर पटेल, केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुर्ना विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, कुलदीप यादव, नितीश राणा (ट्रेड के द्वारा)।
रिलीज़ किए गए खिलाड़ी : मोहित शर्मा, फ़ाफ़ डुप्लेसी, सदिकुल्लाह अटल, जेक फ़्रेज़र मक्गर्क, मनवंत कुमार, दर्शन नालकंडे, डोनोवन फ़रेरा (ट्रेड के द्वारा)।
