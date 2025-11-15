मैच (9)
ख़बरें

गले की चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए शुभमन गिल

पारी की तीसरी ही गेंद पर चौका लगाने के बाद मुश्किल में दिखे गिल, गले के पिछले हिस्से में महसूस किया दर्द

ESPNcricinfo स्टाफ़
15-Nov-2025 • 3 hrs ago
Shubman Gill retired hurt right after sweeping Simon Harmer for four, India vs South Africa, 1st Test, Kolkata, 2nd day, November 15, 2025

साइमन हार्मर को स्वीप करने के तुरंत बाद रिटायर्ड हर्ट हुए शुभमन गिल  •  NurPhoto/Getty Images

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में अपनी पारी की सिर्फ़ तीसरी गेंद पर ही शुभमन गिल चोटिल हो गए और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।
भारत का स्कोर उस समय 75 पर 2 था, जब गिल ने अपनी तीसरी ही गेंद पर साइमन हार्मर को स्क्वेयर लेग के ऊपर से स्लॉग स्वीप करते हुए चौका जड़ा। लेकिन शॉट पूरा करने के बाद जैसे ही वह उठे, उनकी गर्दन में दर्द के स्पष्ट संकेत दिखे। उन्होंने तुरंत हेलमेट उतारा और अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को सहलाने लगे। फिज़ियो मैदान में आए और गिल को तुरंत बाहर ले जाया गया। इस बीच वह लगातार अपनी गर्दन को पकड़कर दर्द का इशारा कर रहे थे। संकेत मिल रहा था कि उन्हें संभवतः जकड़न हुआ है।
गिल धीरे-धीरे चलते हुए मैदान से बाहर गए और सीधे ड्रेसिंग रूम में उपचार के लिए पहुंच गए, जिससे कुछ ही क्षण पहले उनका स्वागत करने वाली भीड़ में निराशा फैल गई।
BCCI ने अब इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा, "शुभमन गिल को गर्दन में जकड़न है और BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनके वापस बल्लेबाज़ी के लिए आने पर फ़ैसला उनकी रिकवरी को देखकर लिया जाएगा।"
घटना के कुछ समय बाद लाइव प्रसारण में दिखाया गया कि गिल स्ट्रेचिंग कर रहे थे और सपोर्ट स्टाफ़ को यह बताते दिख रहे थे कि उनकी गर्दन में अभी भी थोड़ी परेशानी है। गिल की जगह ऋषभ पंत बल्लेबाज़ी करने उतरे थे। लंच तक भारत 138 पर 4 था। इस बीच भारत ने केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर और पंत के विकेट गंवाए।
Shubman GillIndiaSouth AfricaIndia vs South AfricaSouth Africa tour of India

