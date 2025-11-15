गले की चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए शुभमन गिल

भारत का स्कोर उस समय 75 पर 2 था, जब गिल ने अपनी तीसरी ही गेंद पर साइमन हार्मर को स्क्वेयर लेग के ऊपर से स्लॉग स्वीप करते हुए चौका जड़ा। लेकिन शॉट पूरा करने के बाद जैसे ही वह उठे, उनकी गर्दन में दर्द के स्पष्ट संकेत दिखे। उन्होंने तुरंत हेलमेट उतारा और अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को सहलाने लगे। फिज़ियो मैदान में आए और गिल को तुरंत बाहर ले जाया गया। इस बीच वह लगातार अपनी गर्दन को पकड़कर दर्द का इशारा कर रहे थे। संकेत मिल रहा था कि उन्हें संभवतः जकड़न हुआ है।

गिल धीरे-धीरे चलते हुए मैदान से बाहर गए और सीधे ड्रेसिंग रूम में उपचार के लिए पहुंच गए, जिससे कुछ ही क्षण पहले उनका स्वागत करने वाली भीड़ में निराशा फैल गई।

BCCI ने अब इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा, "शुभमन गिल को गर्दन में जकड़न है और BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनके वापस बल्लेबाज़ी के लिए आने पर फ़ैसला उनकी रिकवरी को देखकर लिया जाएगा।"