कोलकाता टेस्ट से पूरी तरह बाहर हुए निगरानी में रखे गए गिल

बीसीसीआई के बयान में कहा गया, "गिल को दिन का खेल समाप्त होने के बाद जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। वह वर्तमान में अस्पताल में निगरानी में हैं। वह इस टेस्ट मैच में आगे कोई हिस्सा नहीं लेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी जारी रखेगी।"

अपनी पारी की शुरुआत में केवल तीन गेंदों के बाद ही, साइमन हार्मर की गेंद पर स्वीप लगाकर चौका जड़ने के बाद उन्हें असहजता महसूस हुई। उन्होंने तुरंत फ़िज़ियो को बुलाया और गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए तकलीफ़ का इशारा किया। गिल तुरंत मैदान छोड़कर रिटायर्ड हर्ट हो गए और भारत की टीम 189 पर ऑल आउट होने तक वह दोबारा बल्लेबाज़ी करने नहीं आए।

दिन का खेल शुरू होने से पहले, ब्रॉडकास्टरों ने गिल को कोचिंग स्टाफ़ और मेडिकल टीम के एक सदस्य के सामने गर्दन के व्यायाम करते हुए देखा। अक्टूबर 2024 में भी उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ एक टेस्ट गर्दन की जकड़न के कारण मिस किया था।

इस चोट को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए, भारत के गेंदबाज़ी कोच मॉर्ने मॉर्केल ने वर्कलोड और आगे भागीदारी को लेकर बड़ी चिंता से इनकार किया।