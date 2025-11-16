गिल को अस्पताल से मिली छुट्टी

गिल अब होटल में अपने साथी खिलाड़ियों से जुड़ेंगे, लेकिन संभावना है कि वह मंगलवार सुबह कोलकाता में होने वाले अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। यदि पहला टेस्ट अभी तक जारी होता, तो आज उसका पांचवां दिन होता।

पूरी टीम बुधवार को गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेगी। लेकिन चूंकि गिल गर्दन की समस्या से उबर रहे हैं, और वाणिज्यिक उड़ान (कमर्शियल एयर ट्रैवल) की सलाह आमतौर पर ऐसे खिलाड़ियों को नहीं दी जाती। इसलिए ऐसी अटकलें हैं कि वह टीम के साथ उस दिन यात्रा न करें।

मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद बताया कि शुभमन गिल की फॉिटनेस पर मेडिकल टीम लगातार नज़र बनाए हुए है और फिजियो जल्द ही उनकी एक और जांच करेगा। चौथी पारी में गिल के बाहर होने से भारत के पास एक बल्लेबाज़ कम रह गया था और कम स्कोर वाले मुक़ाबले में यह कमी सीधे असर डाल गई। गंभीर ने माना कि यह स्थिति आसान नहीं थी।

उन्होंने कहा, "यह एक चुनौती भरी परिस्थिति थी। शुरुआत से हम जानते थे कि हमारी बल्लेबाज़ी में एक खिलाड़ी कम है। शुभमन उपलब्ध नहीं थे और लंच से पहले दो विकेट गिर गए, तो व्यवहारिक तौर पर हम तीन विकेट खो चुके थे। फिर भी हमें भरोसा था कि अगर एक पचास रन की साझेदारी या दो चालीस रन की साझेदारियां बन जातीं, तो मैच की दिशा अलग हो सकती थी।"

अगर गिल गुवाहाटी टेस्ट के लिए फ़िट नहीं होते, तो उनके स्थान के लिए बी साई सुदर्शन और देवदत्त पड़िक्कल को विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। पड़िक्कल ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ में एक-एक टेस्ट खेला था।

अगर बदलाव सिर्फ़ गिल की जगह तक सीमित रहता है, तो भारत की अगली इलेवन में सात बाएं हाथ के बल्लेबाज़ शामिल होंगे। कोलकाता टेस्ट में भारत ने पहली बार छह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ खिलाए थे। ऑफ़ स्पिनर साइमन हार्मर ने अपने आठ में से छह विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को आउट करके इस कमजोरी को उजागर भी किया, जबकि पार्ट टाइम ऑफ़ स्पिनर एडन मारक्रम ने भी एक विकेट बाएं हाथ के खिलाड़ी का लिया।

गिल को शनिवार की शाम दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। पहली पारी में तीन गेंद खेलने के बाद उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। दूसरे दिन BCCI ने बताया था कि उन्हें ड्रेसिंग रूम में मॉनिटर किया जा रहा है, हालांकि दिन के अंत में उन्हें स्ट्रेचर पर निजी अस्पताल ले जाकर स्कैन कराया गया। बाहर निकलते समय गिल को गर्दन पर सपोर्ट ब्रेस लगाए देखा गया और उनके साथ टीम डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद थे।

तीसरे और आखिरी दिन की सुबह BCCI ने साफ़ कर दिया कि गिल टेस्ट में आगे हिस्सा नहीं लेंगे।