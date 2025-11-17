पुजारा: भारत का भारत में हारना स्वीकार्य नहीं और ट्रांजिशन को इसका कारण नहीं बोल सकते

इसके अलावा उन्होंने पिच की भी आलोचना की और कहा कि अगर भारत को अपनी जीत की संभावना को बढ़ानी है तो उन्हें अच्छी पिचों पर खेलना होगा, जहां भारतीय बल्लेबाज़ों को रन बनाने के अधिक मौक़े हों।

उन्होंने कहा, "अगर आप यही मैच अच्छी विकेट पर खेलते तो भारतीय टीम के जीतने का मौक़ा ज़्यादा होता। आपको देखना होगा कि किस विकेट पर आपके जीतने की संभावना अधिक है। ऐसी पिचों पर आपकी जितने की प्रायिकता कम हो जाती है। ऐसी पिचों पर विपक्षी टीम भी बराबरी पर आ जाती है। अगर आप भारत ए की टीम को इस साउथ अफ़्रीकी टीम के सामने खड़ी कर दिजिए, तो वह भी जीत सकती है। भारत में इतनी प्रतिभा है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि ट्रांजिशन की वजह से टीम हारी है, तो वह स्वीकार नहीं है।"

हालांकि पुजारा इससे सहमत नहीं नज़र आए। उन्होंने कहा, "आप सिर्फ़ बल्लेबाज़ों पर दोषारोपण नहीं कर सकते। आप अगर ऐसी पिचों पर खेलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी तैयारी अलग होनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय टीम ऐसी पिचों के लिए तैयार थी, भले ही गौती भाई (गंभीर) बता रहे थे कि उन्हें ऐसी ही पिच चाहिए थी। लेकिन यह पिच बल्लेबाज़ी के लिए आसान नहीं थr, यह एक तथ्य है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।

"दोनों टीमों के आंकड़े देख लिजिए। एक ही बल्लेबाज़ ने सिर्फ़ पचास रन बनाया है। इसका मतलब है कि यह विकेट अच्छी नहीं थी। विकेट तो ख़राब ही थी। अगर आप ऐसी विकेट पर खेलना चाहते हैं, तो आपके बल्लेबाज़ तैयार होने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगा कि भारतीय बल्लेबाज़ इसके लिए तैयार थे।"

पुजारा ने बताया कि ऐसी विकेटों पर खेलने के लिए भारतीय बल्लेबाज़ों को अलग तकनीक और अलग शॉट का ईज़ाद करना होगा और बहुत ही अधिक सकारात्मक रहना होगा। उन्होंने कहा, "अगर आप ऐसी विकेटों पर खेलते हो तो आपके शॉट अलग होने चाहिए, जिसमें आप स्वीप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, थोड़ा सकारात्मक खेलने की कोशिश करते हैं और स्कोरबोर्ड को चलाते रहने की कोशिश करते हैं। उम्मीद यह थी कि यह पिच थोड़ी अच्छी होगी, जिसमें गेंद घूमेगी, लेकिन आप अच्छी बल्लेबाज़ी करके रन बना सकते हैं।