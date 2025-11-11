मैच (27)
ख़बरें

भारत-साउथ अफ़्रीका गुवाहाटी टेस्ट में लंच से पहले होगा टी ब्रेक

उत्तर-पूर्वी भारत में तेज़ी से ढलती रोशनी के कारण BCCI ने यह फ़ैसला लिया है

A total of 22,843 were in attendance at the ACA Stadium for the World Cup opener, India vs Sri Lanka, Women's ODI World Cup, Guwahati, September 30, 2025

महिला वनडे विश्व कप के कुछ मुक़ाबले गुवाहाटी में भी आयोजित किए गए थे  •  Getty Images

गुवाहाटी में जल्दी सूर्योदय और सूर्यास्त होने के चलते भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में खिलाड़ी पहले चाय और फिर दोपहर का भोजन करेंगे। आमतौर पर डे-नाईट टेस्ट में रात के खाने से पहले टी ब्रेक होता है लेकिन BCCI ने पूर्वोत्तर भारत में तेज़ी से ढलती रोशनी के कारण गुवाहाटी में डे-नाईट के बजाय दिन का टेस्ट मैच आयोजित कराने का फ़ैसला किया।
22 नवंबर से शुरू होने वाला यह टेस्ट मैच गुवाहाटी में आयोजित होने वाला पहला टेस्ट होगा, हाल ही में हुए महिला वनडे विश्व कप के दौरान यहां मुक़ाबले खेले गए थे। BCCI सचिव देवाजित सैकिया ने पुष्टि की कि यह टेस्ट भारत में लाल गेंद से खेले जाने वाले टेस्ट मैचों की तुलना में आधे घंटे पहले शुरू होगा।
गुवाहाटी में टॉस सुबह 8.30 बजे होगा और पहला सत्र नौ से 11 बजे तक होगा। इसके बाद 20 मिनट का टी ब्रेक होगा। लंच 1.20 से दोपहर दो बजे तक होगा। जबकि अंतिम सत्र चार बजे तक समाप्त होगा।
सैकिया के अनुसार 11 बजे तक पहले सत्र की समाप्ति के बाद लंच ब्रेक खिलाड़ियों के लिए काफ़ी जल्दी हो जाता इसलिए BCCI ने समय में बदलाव करने का फ़ैसला किया।
सैकिया ने ESPNcricinfo से कहा, "यह एक व्यवहारिक फ़ैसला है। ठंड में उत्तर-पूर्वी भारत में जल्दी सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाता है। शाम के चार बजे तक रोशनी कम होने लगती है और इसके बाद खेलने संभव नहीं हो पाता। इसलिए हमने मैच जल्दी शुरू करने का फ़ैसला किया और मैच सुबह नौ बजे शुरू होगा।"
सीरीज़ शुक्रवार को ईडन गार्डेन्स में शुरू होगा जहां टॉस के समय सोने की परत वाले सिक्के का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी दोनों तरफ़ BCCI और क्रिकेट साउथ अफ़्रीका का प्रतीक चिन्ह होगा।
IndiaSouth AfricaIndia vs South AfricaSouth Africa tour of India

नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo में न्यूज़ एडिटर हैं।

