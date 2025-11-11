भारत-साउथ अफ़्रीका गुवाहाटी टेस्ट में लंच से पहले होगा टी ब्रेक

22 नवंबर से शुरू होने वाला यह टेस्ट मैच गुवाहाटी में आयोजित होने वाला पहला टेस्ट होगा, हाल ही में हुए महिला वनडे विश्व कप के दौरान यहां मुक़ाबले खेले गए थे। BCCI सचिव देवाजित सैकिया ने पुष्टि की कि यह टेस्ट भारत में लाल गेंद से खेले जाने वाले टेस्ट मैचों की तुलना में आधे घंटे पहले शुरू होगा।

गुवाहाटी में टॉस सुबह 8.30 बजे होगा और पहला सत्र नौ से 11 बजे तक होगा। इसके बाद 20 मिनट का टी ब्रेक होगा। लंच 1.20 से दोपहर दो बजे तक होगा। जबकि अंतिम सत्र चार बजे तक समाप्त होगा।

सैकिया के अनुसार 11 बजे तक पहले सत्र की समाप्ति के बाद लंच ब्रेक खिलाड़ियों के लिए काफ़ी जल्दी हो जाता इसलिए BCCI ने समय में बदलाव करने का फ़ैसला किया।

सैकिया ने ESPNcricinfo से कहा, "यह एक व्यवहारिक फ़ैसला है। ठंड में उत्तर-पूर्वी भारत में जल्दी सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाता है। शाम के चार बजे तक रोशनी कम होने लगती है और इसके बाद खेलने संभव नहीं हो पाता। इसलिए हमने मैच जल्दी शुरू करने का फ़ैसला किया और मैच सुबह नौ बजे शुरू होगा।"