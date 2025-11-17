मैच (24)
ख़बरें

वढेरा-धीर रिले कैच: आउट या नॉट आउट?

एशिया कप राइज़िंग स्टार्स मैच में हुई विवादित घटना और बाउंड्री कैचिंग के नए नियम का एक्सप्लेनर

ESPNcricinfo स्टाफ़
17-Nov-2025 • 20 mins ago
Yash Thakur had Naman Dhir's stunning catch to thank for his only wicket, India A vs Pakistan A, Rising Stars T20 Asia Cup, Doha, November 16, 2025

नमन धीर को लगा था कि उन्होंने वैध रिले कैच पूरा कर लिया है, लेकिन थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया  •  Asian Cricket Council

16 नवम्बर को एशिया कप राइज़िंग स्टार्स में पाकिस्तान ए की भारत ए पर जीत के दौरान एक रिले कैच को लेकर काफ़ी विवाद और भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जब नेहाल वढेरा और नमन धीर के बीच हुआ कैच थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया।
पाकिस्तान ए के ओपनर माज़ सदाक़त ने भारत ए के स्पिनर सुयश शर्मा की गेंद पर 10वें ओवर की शुरुआत में काउ-कॉर्नर की दिशा में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। वढेरा डीप मिडविकेट से दाईं ओर भागकर गेंद के नीचे पहुंचे और कैच पकड़ लिया, लेकिन संतुलन बिगड़कर बाउंड्री पार जाने से पहले उन्होंने गेंद को पीछे से भागते हुए लांग-ऑन फ़ील्डर धीर की ओर उछाल दिया।
थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया क्योंकि नए ICC नियमों की व्याख्या के अनुसार सीमा रेखा के बाहर से कूदकर वापस आकर गेंद को छूने वाले फ़ील्डर के कैच को अब वैध नहीं माना जाता।
यह नया नियम, जो इस साल जून से प्रभावी है, कहता है कि यदि कोई फ़ील्डर बाउंड्री के बाहर जाने के बाद वापस अंदर आकर गेंद को छूता है, तो उसे गेंद को पकड़ने से पहले मैदान पर पांव रखना होगा। इसके बाद ही आउट करार दिया जाएगा।
वढेरा-धीर कैच के मामले में वढेरा ने गेंद को मैदान के भीतर रहते हुए ही पकड़ा और रिलीज़ किया। उनका पैर हवा में था, भले ही बाउंड्री के ऊपर था, लेकिन उन्होंने पैर को बाउंड्री के बाहर ज़मीन पर नहीं रखा था, इसलिए नियम के अनुसार वह अभी भी मैदान के भीतर ही माने जाते।
उन्होंने गेंद धीर की ओर उछाल दी और उसके बाद ही बाउंड्री के बाहर कदम रखा। क्योंकि वह गेंद छोड़ने के बाद ही बाहर गए थे और तब गेंद के संपर्क में नहीं थे, इसलिए यह बात मायने नहीं रखनी चाहिए थी। यह भी मायने नहीं रखना चाहिए था कि जब धीर ने कैच पकड़ा, उस समय वढेरा मैदान के बाहर थे। यानी नए नियमों के अनुसार भी कैच आउट दिया जाना चाहिए था।
ESPNcricinfo ने दो अनुभवी अंतरराष्ट्रीय अंपायरों से बात की और दोनों का कहना था कि थर्ड अंपायर ने नियमों की गलत व्याख्या की और यह निर्णय नॉट आउट नहीं होना चाहिए था।
अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाली एक प्रस्तुति में स्पष्ट रूप से इस परिस्थिति का उल्लेख है और कहा गया है कि यदि फ़ील्डर मैदान के भीतर रहते हुए गेंद को ऊपर उछालता है और साथी खिलाड़ी कैच पकड़ लेता है, तो निर्णय आउट होना चाहिए।
इसलिए वढेरा और धीर बदक़िस्मत रहे कि उनका कैच मान्य नहीं किया गया। इसके बाद अंपायरों ने इसे गलती से डॉट बॉल करार दिया, जबकि इसे छक्का भी दिया जाना चाहिए था।
सदाक़त उस समय 56 पर खेल रहे थे और अंत में 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिससे पाकिस्तान ए ने 13.2 ओवर में 137 का लक्ष्य हासिल कर लिया।
Nehal WadheraNaman DhirPakistan ShaheensIndia A vs ShaheensAsia Cup Rising Stars

