गुवाहाटी टेस्ट के लिए एनगिडी हुए साउथ अफ़्रीकी दल में शामिल

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ों ने 40 ओवर फेंके और छह विकेट लिए, जिससे टीम ने 2010 के बाद भारत में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की।कोलकाता की पिच ने तेज़ गेंदबाज़ों को अच्छी मदद दी थी, लेकिन गुवाहाटी में पिच कैसा होगा, यह अभी साफ़ नहीं है। यह गुवाहाटी के मैदान में पहला टेस्ट होगा।