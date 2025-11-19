मैच (31)
ख़बरें

गुवाहाटी टेस्ट के लिए एनगिडी हुए साउथ अफ़्रीकी दल में शामिल

पसली की चोट के कारण रबाडा पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाए थे

ESPNcricinfo स्टाफ़
19-Nov-2025 • 3 hrs ago
Lungi Ngidi signalled Jayden Seales a send-off, West Indies vs South Africa, 1st Test, Port-of-Spain, day 4, August 10, 2024

एनगिडी ने 2024 से सिर्फ़ तीन टेस्ट खेले हैं  •  AFP/Getty Images

साउथ अफ़्रीका ने भारत के ख़िलाफ़ गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए तेज़ गेंदबाज़ लुंगी एनगिडी को अपने दल में शामिल किया है।
इससे यह संकेत मिलता है कि उनके प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ कगिसो रबाडा अभी पूरी तरह से फ़िट नहीं हुए हैं, जो कि पसलियों की चोट के कारण कोलकाता टेस्ट में भी नहीं खेल पाए थे। इस दौरे पर टीम के दूसरे तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश और वियान मुल्डर हैं।
एनगिडी अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट खेल चुके हैं, लेकिन जनवरी 2024 में भारत के ख़िलाफ़ केपटाउन टेस्ट का हिस्सा बनने के बाद सिर्फ़ तीन ही टेस्ट खेल पाए हैं। उनका आख़िरी लाल गेंद का मैच जून में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फ़ाइनल था, जहां साउथ अफ़्रीका विजेता बनकर उभरी थी। भारत में उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट खेला है, जहां 2019 के रांची टेस्ट में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था।
वह हाल ही में अक्तूबर और नवंबर में पाकिस्तान में साउथ अफ़्रीका की वनडे और T20I सीरीज़ का हिस्सा थे। पिछले सप्ताह उन्होंने टाइटंस के लिए CSA T20 चैलेंज का एक मैच भी खेला।
कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ों ने 40 ओवर फेंके और छह विकेट लिए, जिससे टीम ने 2010 के बाद भारत में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की।कोलकाता की पिच ने तेज़ गेंदबाज़ों को अच्छी मदद दी थी, लेकिन गुवाहाटी में पिच कैसा होगा, यह अभी साफ़ नहीं है। यह गुवाहाटी के मैदान में पहला टेस्ट होगा।
Lungi NgidiIndiaSouth AfricaIndia vs South AfricaSouth Africa tour of India

