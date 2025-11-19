गुवाहाटी टेस्ट के लिए एनगिडी हुए साउथ अफ़्रीकी दल में शामिल
पसली की चोट के कारण रबाडा पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाए थे
साउथ अफ़्रीका ने भारत के ख़िलाफ़ गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए तेज़ गेंदबाज़ लुंगी एनगिडी को अपने दल में शामिल किया है।
इससे यह संकेत मिलता है कि उनके प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ कगिसो रबाडा अभी पूरी तरह से फ़िट नहीं हुए हैं, जो कि पसलियों की चोट के कारण कोलकाता टेस्ट में भी नहीं खेल पाए थे। इस दौरे पर टीम के दूसरे तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश और वियान मुल्डर हैं।
एनगिडी अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट खेल चुके हैं, लेकिन जनवरी 2024 में भारत के ख़िलाफ़ केपटाउन टेस्ट का हिस्सा बनने के बाद सिर्फ़ तीन ही टेस्ट खेल पाए हैं। उनका आख़िरी लाल गेंद का मैच जून में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फ़ाइनल था, जहां साउथ अफ़्रीका विजेता बनकर उभरी थी। भारत में उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट खेला है, जहां 2019 के रांची टेस्ट में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था।
वह हाल ही में अक्तूबर और नवंबर में पाकिस्तान में साउथ अफ़्रीका की वनडे और T20I सीरीज़ का हिस्सा थे। पिछले सप्ताह उन्होंने टाइटंस के लिए CSA T20 चैलेंज का एक मैच भी खेला।
कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ों ने 40 ओवर फेंके और छह विकेट लिए, जिससे टीम ने 2010 के बाद भारत में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की।कोलकाता की पिच ने तेज़ गेंदबाज़ों को अच्छी मदद दी थी, लेकिन गुवाहाटी में पिच कैसा होगा, यह अभी साफ़ नहीं है। यह गुवाहाटी के मैदान में पहला टेस्ट होगा।