तमिलनाडु ने रणजी सीज़न के बीच किया कोचिंग स्टाफ़ में फेरबदल

चौथे राउंड में आंध्रा से मिली हार के बाद ही तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) के भीतर इस तरह के बदलाव की बातें चल रही थीं। आख़िरकार मंगलवार को चेन्नई में एक आपात बैठक बुलाकर यह फ़ैसला लिया गया, जहां TNCA ने देर रात प्रेस रिलीज़ जारी कर बताया कि वे 2025-26 सीज़न के बाक़ी हिस्से के लिए अलग-अलग कोचिंग मॉडल अपना रहे हैं। TNCA की रिलीज़ से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सेंतिलनाथन मौज़ूदा रणजी सीज़न के बाद भी रणजी टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे या नहीं।

अगर वेंकटरमन्ना की बात करें तो उन्होंने 1989 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ किंग्स्टन में भारत के लिए एक टेस्ट खेला था। उन्होंने तमिलनाडु के लिए 75 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें उन्होंने 29.63 की औसत और 12 पंजे के साथ 247 विकेट लिए।

यह पिछले दो साल में तमिलनाडु के कोचिंग सेटअप में तीसरा बदलाव है। 2023-24 के सीज़न में भी इसी तरह टीम के भीतर से ही पूर्व मुंबई विकेटकीपर सुलक्षण कुलकर्णी को हटाने की बातें हुई थीं। उसके बाद उन्हें दो साल के कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद सिर्फ़ एक साल बाद ही हटा दिया गया और पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ एल बालजी ने यह पद संभाला। 2025-26 सीज़न की शुरुआत से पहले पूर्व चयनकर्ता सेंतिलनाथन ने बालाजी की जगह ली।