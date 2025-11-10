वापसी की राह पर मावी, अब बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाने की तैयारी

बल्लेबाज़ी में आए बदलाव पर मावी ने ESPNcricinfo से कहा, "पिछले 3-4 सालों से फर्स्ट-क्लास में मैं 30-40 के स्कोर के पास रह जा रहा था क्योंकि आख़िरी के विकेटों से साथ नहीं मिल पा रहा था। हालांकि, मुझे भरोसा था कि मौक़ा मिलने पर शतक लगा सकता हूं। पिछले 2-3 सालों में मैंने गेंदबाज़ी जितनी ही अहमियत बल्लेबाज़ी को भी दी है। मैं चाहता हूं कि हर फ़ॉर्मेट के लिए तैयार रहूं और कोई मुझे एक फ़ॉर्मेट का खिलाड़ी मत समझे। पिछले कुछ सालों में मेरे बल्लेबाज़ी के आंकड़े, गेंदबाज़ी से बेहतर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं स्ट्रोक प्लेयर हूं, लेकिन यह समझ नहीं थी कि कब आक्रमण करना है और किस गेंदबाज़ को निशाना बनाना है। पहले माइंडसेट रहता था कि हर गेंद को उड़ा दूं, लेकिन क्रिकेट ऐसे नहीं चलता। जैसे-जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया, मेरे अंदर समझ आती गई। कई अन्य खिलाड़ियों को देखा कि कैसे वो पारी को बुनते हैं या फिर कैसे अटैक करते हैं। हालांकि, मेरी सोच है कि यदि गेंद मेरे रेंज में आई तो मैं बाउंड्री के लिए जाउंगा।"

मावी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इंडिया कैप हासिल करने से अधिक कठिन अब कमबैक करना हो चुका है। मावी को भी इस बात का अहसास है कि अब टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी और साथ ही लंबा इंतज़ार करना भी पड़ सकता है। अगले साल भारत में ही T20 विश्व कप खेला जाना है और उससे पहले सैयद मुश्ताक अली संभवतः मावी के लिए आख़िरी मौक़ा होगा जिससे वह वापसी की दावेदारी ठोक सकें। हालांकि, यह उन्हें भी पता है कि समय बहुत कम है और इसी वजह से वह बहुत आगे का नहीं सोच रहे हैं।

टीम इंडिया में कमबैक के बारे में मावी ने कहा, "मेरी सोच तो यही है कि चाहे इंडिया हो या किसी फ़्रेंचाइज़ी के लिए IPL में खेलना हो, जितने अधिक मैच हो सकें खेलूं। अगर मैं फ़िट नहीं हूं तो कोई भी मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा। फ़िटनेस मेरे लिए कभी समस्या नहीं रही, लेकिन गेंदबाज़ी एक्शन के कारण चोटिल होता रहा। फिलहाल मेरा फोकस केवल इस बात पर है कि मैं लगातार कितने अधिक मैच खेल सकता हूं। मैं अतिरिक्त दबाव नहीं लेना चाहता और हर मैच में अच्छा करने पर ही ध्यान लगा रहा। सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यदि आप अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर उसे जिम्मेदार लोग देखेंगे।"

एक समय मावी नेशनल टीम के खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे और फिर अचानक वह टीम से काफ़ी दूर हो गए। हालांकि, इस बीच उनका कनेक्शन टीम इंडिया से टूटा नहीं है क्योंकि उनके बैच के काफ़ी खिलाड़ी टीम इंडिया में या उसके क़रीब हैं।