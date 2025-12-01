रो-को के 2027 विश्व कप खेलने पर कोटक: हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए

कोहली अभी 37 साल के है। क्या वह दो साल बाद भी खेलते नज़र आएंगे? भारत के बल्लेबाज़ी कोच सितांशु कोटक के अनुसार इन सब बातों पर बात करने का कोई मतलब नहीं है और फ़ैंस को अभी के खेल पर ध्यान रखना चाहिए।

रांची वनडे के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, "मुझे समझ नही आता कि हमें इस पर क्यों सोचना चाहिए? वह बहुत ही अच्छा खेल रहे है और मुझे कोई वजह नही दिखती कि हमें उनके भविष्य पर बात करें।

"जिस तरह वह बल्लेबाज़ी कर रहे है, वह कमाल है। जिस तरह वह प्रदर्शन कर रहे है, [और] उनकी फ़िटनेस, इनमे किसी भी चीज़ पर सवाल नही है। मेरा मानना है कि जब वह ऐसा खेल रहे हैं, ऐसी चीज़ों [2027 विश्व कप] पर बात ही नही करनी चाहिए। यह अभी भी दो साल दूर है। इस पर बात करने का कोई फ़ायदा नही है।"

कोटक ने कहा, "स्पष्ट है कि वे अपना अनुभव दुसरों के साथ शेयर करते हैं। मुझे नही लगता कि हम 2027 विश्व कप को लेकर कोई चर्चा कर रहे हैं। वे शानदार हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वे टीम में योगदान दे रहे हैं और यह हमारे लिए शानदार बात है।"

कोहली की तरह रोहित भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ़ वनडे खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों को अब कम मैच टाइम मिलता है। लेकिन इसके बावजूद लगातार दूसरे मैच में कोहली और रोहित ने मिलकर शतकीय साझेदारी करते हुए भारत को जीत दिलाई।

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सिडनी में पिछले महीने उन्होंने नाबाद 168 रन जोड़े और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पहले वनडे में भी 136 रनों की साझेदारी की। जहां कोहली ने सिडनी के 74* के बाद रांची में 135 रन बनाए, वही रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नाबाद 121 रन बनाने के बाद साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 57 रन, बेहतर रन रेट से बनाए।