रसल ने IPL को कहा अलविदा, KKR के स्पोर्ट स्टाफ़ का बनेंगे हिस्सा

"रिटायर होने का सही समय तब होता है जब फ़ैंस कहें कि तुम्हारे अंदर अभी भी दम बाक़ी है और तुम थोड़ा और खेल सकते थे। मैं नहीं चाहता कि लोग बाद में कहें कि मुझे ये फै़सला सालों पहले कर लेना चाहिए था।"

ESPNcricinfo स्टाफ़
30-Nov-2025 • 2 hrs ago
Andre Russell prepares to tee off, Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, IPL 2024, Visakhapatnam, April 3, 2024

AFP/Getty Images

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने 2026 सीज़न से पहले फ़्रैंचाइज़ी द्वारा रिटेन न किए जाने के बाद IPL करियर से संन्यास लेने का फ़ैसला किया है। उन्होंने घोषणा की है कि वह टीम के सपोर्ट स्टाफ़ में "पावर कोच" के रूप में जुड़ेंगे।
रसेल ने एक वीडियो संदेश में कहा, "मैंने IPL से संन्यास लेने का फ़ैसला कर लिया है। मैं दुनिया भर की विभिन्न लीगों और KKR के अन्य फ़्रैंचाइज़ियों में खेलते रहूंगा। मैंने IPL में रहते हुए काफ़ी अच्छा समय बिताया है कई अच्छी यादें बनाई हैं। छक्के मारना, मैच जीतना, MVP और ये सभी अनुभव शानदार रहे हैं। लेकिन कभी-कभी यह जानना भी ज़रूरी होता है कि कब हमें समाप्ति की ओर जाना है। जब मैंने यह निर्णय लिया तो मुझे लगा कि यही सबसे सही फ़ैसला है। मैं धीरे-धीरे फीका नहीं पड़ना चाहता। मैं एक विरासत छोड़ना चाहता हूं। रिटायर होने का सही समय तब होता है जब फ़ैंस कहें कि तुम्हारे अंदर अभी भी दम बाक़ी है और तुम थोड़ा और खेल सकते थे। मैं नहीं चाहता कि लोग बाद में कहें कि मुझे ये फै़सला सालों पहले कर लेना चाहिए था।"
"हम सब इंस्टाग्राम पर रहते हैं, तो फ़ीड में अक्सर अपनी तस्वीरें अलग-अलग जर्सियों में दिख जाती हैं। दोस्त और टीम-मेट्स भी कह देते हैं कि इस जर्सी में अच्छे लग रहे हो। लेकिन मुझे लगता था कि मैं उन जर्सियों में ठीक नहीं दिखता। यही बातें मेरे दिमाग़ में घूमती रहीं और कई रातें नींद भी नहीं आई। इसी दौरान मेरी मिस्टर वेंकी मैसूर और शाहरुख़ ख़ान से IPL के बारे में बात हुई। उन्होंने हमेशा मुझे सम्मान दिया और मेरे खेल की कद्र की है। मेरे लिए वही जगह सबसे सही है जहां मैं ख़ुद को जुड़ा हुआ महसूस करूं, इसलिए यह फ़ैसला मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"
"तो कोलकाता, मैं वापस आऊंगा। मैं आज बस यह बताने आया हूं कि मैं KKR सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बनूंगा।"
