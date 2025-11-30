रसल ने IPL को कहा अलविदा, KKR के स्पोर्ट स्टाफ़ का बनेंगे हिस्सा

रसेल ने एक वीडियो संदेश में कहा, "मैंने IPL से संन्यास लेने का फ़ैसला कर लिया है। मैं दुनिया भर की विभिन्न लीगों और KKR के अन्य फ़्रैंचाइज़ियों में खेलते रहूंगा। मैंने IPL में रहते हुए काफ़ी अच्छा समय बिताया है कई अच्छी यादें बनाई हैं। छक्के मारना, मैच जीतना, MVP और ये सभी अनुभव शानदार रहे हैं। लेकिन कभी-कभी यह जानना भी ज़रूरी होता है कि कब हमें समाप्ति की ओर जाना है। जब मैंने यह निर्णय लिया तो मुझे लगा कि यही सबसे सही फ़ैसला है। मैं धीरे-धीरे फीका नहीं पड़ना चाहता। मैं एक विरासत छोड़ना चाहता हूं। रिटायर होने का सही समय तब होता है जब फ़ैंस कहें कि तुम्हारे अंदर अभी भी दम बाक़ी है और तुम थोड़ा और खेल सकते थे। मैं नहीं चाहता कि लोग बाद में कहें कि मुझे ये फै़सला सालों पहले कर लेना चाहिए था।"