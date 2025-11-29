मैच (11)
ख़बरें

PSL खेलने के लिए IPL नीलामी में नाम नहीं देंगे डु प्लेसिस

IPL में 154 मैच खेल चुके हैं डु प्लेसिस, दो बार CSK के साथ बन चुके हैं चैंपियन

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Nov-2025 • 2 hrs ago
Faf du Plessis gears up for the season opener for his new IPL side, Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants, IPL 2025, Visakhapatnam, March 24, 2025

Faf du Plessis ने IPL 2025 में Delhi Capitals के लिए खेला था  •  Associated Press

साउथ अफ़्रीका के पूर्व बल्लेबाज़ फ़ाफ़ डु प्लेसिस ने IPL 2026 की नीलामी में अपना नाम नहीं देने का फ़ैसला किया है। वह इसकी बजाय पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेलेंगे।
डु प्लेसिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयान में लिखा, "IPL के 14 सीज़न के बाद मैंने तय किया है कि इस साल मैं नीलामी में अपना नाम नहीं दूंगा। यह एक बड़ा फ़ैसला है और ऐसा फ़ैसला है जो मुझे पीछे मुड़कर देखने पर अपार कृतज्ञता से भर देता है।"
"यह लीग मेरी यात्रा का बहुत अहम हिस्सा रही है। मुझे विश्वस्तरीय साथी खिलाड़ियों के साथ खेलने का सौभाग्य मिला। शानदार फ़्रेंचाइज़ियों का हिस्सा बनने का अवसर मिला और ऐसे फ़ैंस के सामने खेलने का अनुभव मिला जिनके जैसा जुनून किसी और का नहीं। भारत ने मुझे दोस्तियां दी, सीख दी और यादें दीं, जिन्होंने मुझे एक खिलाड़ी और एक इंसान के रूप में गढ़ा है।"
154 IPL मैच खेल चुके डु प्लेसिस ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में IPL में वापसी की संभावना को वह पूरी तरह ख़ारिज नहीं कर रहे।
उन्होंने कहा, "14 साल एक लंबा समय है और मैं गर्व महसूस करता हूं कि यह अध्याय मेरे लिए क्या मायने रखता है। भारत मेरे दिल में एक ख़ास जगह रखता है और यह विदाई बिल्कुल नहीं है। आप मुझे फिर देखेंगे।"
डु प्लेसिस ने कहा, "इस साल मैंने एक नया चैलेंज अपनाने का फ़ैसला किया है और आगामी PSL सीज़न में खेलूंगा। यह मेरे लिए एक रोमांचक कदम है। कुछ नया अनुभव करने का मौक़ा। एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने का अवसर और एक ऐसी लीग का हिस्सा बनने का अवसर जिसमें अविश्वसनीय प्रतिभा और ऊर्जा भरी हुई है। एक नया देश। एक नया माहौल। एक नई चुनौती। मैं पाकिस्तान की मेहमाननवाज़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं।"
IPL 2025 में डु प्लेसिस ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए नौ मैचों में 202 रन बनाए थे और नियमित कप्तान अक्षर पटेल के चोटिल होने पर दो मैचों में कप्तानी भी की थी। हालांकि नीलामी से पहले फ़्रेंचाइज़ी ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था।
डु प्लेसिस IPL में विदेशी खिलाड़ियों में चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। DC के अलावा वह चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और राइजिंग पुणे सुपरजॉयंट्स के लिए खेल चुके हैं। वह CSK के साथ दो बार ख़िताब भी जीत चुके हैं।
डु प्लेसिस PSL में पहले भी खेल चुके हैं, जहां 2019 से 2021 के बीच उन्होंने पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए छह मैच खेले थे। जहां IPL मार्च से मई के बीच खेला जाएगा, वहीं PSL अप्रैल से मई के बीच निर्धारित है और दोनों के शेड्यूल में टकराव है।

