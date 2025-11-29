PSL खेलने के लिए IPL नीलामी में नाम नहीं देंगे डु प्लेसिस

डु प्लेसिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयान में लिखा, "IPL के 14 सीज़न के बाद मैंने तय किया है कि इस साल मैं नीलामी में अपना नाम नहीं दूंगा। यह एक बड़ा फ़ैसला है और ऐसा फ़ैसला है जो मुझे पीछे मुड़कर देखने पर अपार कृतज्ञता से भर देता है।"

"यह लीग मेरी यात्रा का बहुत अहम हिस्सा रही है। मुझे विश्वस्तरीय साथी खिलाड़ियों के साथ खेलने का सौभाग्य मिला। शानदार फ़्रेंचाइज़ियों का हिस्सा बनने का अवसर मिला और ऐसे फ़ैंस के सामने खेलने का अनुभव मिला जिनके जैसा जुनून किसी और का नहीं। भारत ने मुझे दोस्तियां दी, सीख दी और यादें दीं, जिन्होंने मुझे एक खिलाड़ी और एक इंसान के रूप में गढ़ा है।"

154 IPL मैच खेल चुके डु प्लेसिस ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में IPL में वापसी की संभावना को वह पूरी तरह ख़ारिज नहीं कर रहे।

उन्होंने कहा, "14 साल एक लंबा समय है और मैं गर्व महसूस करता हूं कि यह अध्याय मेरे लिए क्या मायने रखता है। भारत मेरे दिल में एक ख़ास जगह रखता है और यह विदाई बिल्कुल नहीं है। आप मुझे फिर देखेंगे।"

डु प्लेसिस ने कहा, "इस साल मैंने एक नया चैलेंज अपनाने का फ़ैसला किया है और आगामी PSL सीज़न में खेलूंगा। यह मेरे लिए एक रोमांचक कदम है। कुछ नया अनुभव करने का मौक़ा। एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने का अवसर और एक ऐसी लीग का हिस्सा बनने का अवसर जिसमें अविश्वसनीय प्रतिभा और ऊर्जा भरी हुई है। एक नया देश। एक नया माहौल। एक नई चुनौती। मैं पाकिस्तान की मेहमाननवाज़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं।"

IPL 2025 में डु प्लेसिस ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए नौ मैचों में 202 रन बनाए थे और नियमित कप्तान अक्षर पटेल के चोटिल होने पर दो मैचों में कप्तानी भी की थी। हालांकि नीलामी से पहले फ़्रेंचाइज़ी ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था।

डु प्लेसिस IPL में विदेशी खिलाड़ियों में चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। DC के अलावा वह चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और राइजिंग पुणे सुपरजॉयंट्स के लिए खेल चुके हैं। वह CSK के साथ दो बार ख़िताब भी जीत चुके हैं।