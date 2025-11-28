WPL नीलामी 2026: कोचों ने बताया कि उन्होंने अलिसा हीली को क्यों नहीं ख़रीदा

उस समय यह लगा कि शायद टीमों की एक्सीलरेटेड राउंड में हीली पर वापस आने की योजना होगी। लेकिन जब एक्सीलरेटेड राउंड शुरू हुआ, तब भी किसी भी टीम ने उन्हें अपनी विशलिस्ट में शामिल नहीं किया और इसलिए उनका नाम दोबारा नीलामी में नहीं आया।

नीलामी के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की सहायक कोच अन्या श्रबशोल और यूपी वॉरियर्ज़ के प्रमुख कोच अभिषेक नायर ने बताया कि उन्होंने हीली पर बोली क्यों नहीं लगाई। वहीं दिल्ली कैपिटल्स (DC) के प्रमुख कोच जोनाथन बैटी ने कहा कि हीली उनकी सूची में थीं, लेकिन टीम में "फ़्लेक्सिबिलिटी" को प्राथमिकता दी गई।

"अलिसा हीली का अनसोल्ड रहना कई मायनों में चौंकाने वाला है," नायर ने कहा। "जब एक एकादश में केवल चार विदेशी खिलाड़ियों की अनुमति है, तो आपके विकल्प सीमित हो जाते हैं। कई टीमें अपने सेट-अप में ऑलराउंडरों को प्राथमिकता देती हैं। उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए यह मुश्किल स्थिति है।"

वहीं श्रबशोल ने कहा कि हीली RCB के कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठती थीं। "हमारे पास बहुत मज़बूत टॉप ऑर्डर है और जॉर्जिया वॉल ऑफ़ स्पिन भी दे देती हैं," उन्होंने कहा। "टॉप-5 में ऋचा घोष एक विकेटकीपर-बैटर के रूप में हैं, ऐसे में हीली के लिए बोली लगाना हमारे लिए ठीक नहीं होता।"

हीली ने नीलामी में 50 लाख के रुपए बेस प्राइज़ पर प्रवेश किया था। उन्हें यूपी वॉरियर्ज़ ने रिलीज किया था, जिन्होंने पहले दो सीज़न में उन्हें 70 लाख में साइन किया था। चोट के कारण वह पिछले सीज़न में नहीं खेल सकी थीं।

उनके नाम 17 WPL मैचों में 26.75 की औसत और 130.48 के स्ट्राइक रेट से 428 रन हैं। वह इस समय सिडनी सिक्सर्स के लिए WBBL में खेल रही हैं और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ लगातार वनडे विश्व कप शतक लगाए हैं।

हालांकि ओपनर और संभावित कप्तान ज्यादा मांग में नहीं थे, लेकिन विकेटकीपर ज़रूर थे। गुजरात जायंट्स (GG) ने विकेटकीपर बेथ मूनी को रिटेन किया लेकिन साथ ही यस्तिका भाटिया को 50 लाख में ख़रीदा (वर्तमान में चोटिल)। दिल्ली कैपिटल्स ने साउथ अफ़्रीका की लिज़ेल ली और तानिया भाटिया को कुल 60 लाख में लिया। यूपी वॉरियर्ज़ ने मात्र 10 लाख रुपये में शिप्रा गिरी को अपनी एकमात्र विकेटकीपर चुना हैं। वहीं मुंबई इंडियंस (MI) ने जी कमलिनी और RCB ने घोष को रिटेन किया था।