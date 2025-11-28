म्हात्रे ने मुंबई के लिए खेली रिकॉर्डतोड़ पारी, कप्तानी डेब्यू पर चमके शॉ
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2025-26 के दूसरे राउंड के मैचों का संक्षिप्त विवरण
आयुष म्हात्रे ने सीनियर स्तर की क्रिकेट में अपनी चमक को बिखेरना जारी रखते हुए विदर्भ के ख़िलाफ़ 53 गेंदों में 110 रनों की पारी खेल दी। इसकी बदौलत मुंबई ने 193 रनों का लक्ष्य 13 गेंद और सात विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।
आज ही के दिन म्हात्रे को अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत का कप्तान बनाया गया था और फिर उन्होंने इसका जश्न T20 में अपने पहले शतक के साथ मनाया। उनकी पारी में आठ चौके और आठ छक्के शामिल रहे। म्हात्रे के अलावा सूर्यकुमार यादव (30 गेंदों में 35) और शिवम दुबे (19 गेंदों में 39) ने भी अहम योगदान दिए। 18 साल और 135 दिन की उम्र में ये शतक लगाते हुए म्हात्रे सबसे कम उम्र में तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी और विजय जोल के बाद वह पुरुष T20 शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा बल्लेबाज़ भी बने हैं।
शॉ का अर्धशतक, महाराष्ट्र की पहली जीत
पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र की ओर से अपने कप्तानी डेब्यू को यादगार बनाते हुए 36 गेंदों में तेज़ 66 रन बनाए और टीम को आठ विकेट से जीत दिलाई। यह प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की पहली जीत थी, जिसमें उन्होंने 192 रन का लक्ष्य आठ गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। अर्शिन कुलकर्णी ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 54 गेंदों पर नाबाद 89 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया।
सैमसन हुए फेल, केरल को मिली हार
केरल लखनऊ में खेले गए मुक़ाबले में रेलवे के ख़िलाफ़ लड़खड़ा गया और 32 रन से हार गया। 150 के साधारण लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई।
अर्धशतक के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाले संजू सैमसन इस मैच में 25 गेंदों पर सिर्फ़ 19 रन बना पाए। उनके ओपनिंग पार्टनर रोहन कुनुम्मल जिन्होंने बुधवार को ओडिशा के ख़िलाफ़ 60 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाकर धमाका किया था, इस बार सिर्फ़ आठ रन बनाकर आउट हुए।
चहल, सिंधु चमके; हरियाणा की सुपर ओवर में जीत
हरियाणा ने पंजाब को रोमांचक सुपर ओवर में हराकर टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की। पंजाब की ओर से 208 रन के लक्ष्य का पीछा अनमोलप्रीत सिंह की 37 गेंदों में 81 रनों की तेज़ पारी ने संभाला था, लेकिन युज़वेंद्र चहल ने सलिल अरोरा और नेहल वढेरा को जल्दी-जल्दी आउट कर मैच का रुख़ पलट दिया।
पंजाब की पारी स्कोर का पीछा करते हुए अंतिम चरणों में लड़खड़ा गई। गुरनूर बराड़ 10 गेंद में 8 रन की धीमी पारी खेलने के बाद रिटायर आउट हो गए। इसके बाद सनवीर सिंह (16 गेंद में नाबाद 30) और हरप्रीत बराड़ (चार गेंद में नाबाद 10) ने किसी तरह मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया। सुपर ओवर में पंजाब सिर्फ़ एक रन ही जोड़ सका और अभिषेक शर्मा तथा सनवीर दोनों आउट हो गए। जवाब में हरियाणा ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर यह रोमांचक जीत अपने नाम कर ली।
निशांत सिंधु ने हरियाणा के लिए नियमित समय में 32 गेंद में 61 रन बनाकर सर्वाधिक स्कोर किया। उन्होंने टीम के पहले मैच में भी अहम भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने 33 रनों की तेज़ पारी खेली थी और 2 विकेट (2/28) भी लिए थे।
वेंकटेश चमके; जितेश और सूर्यवंशी सस्ते में आउट
पिछले साल KKR द्वारा 23.5 करोड़ रूपये में खरीदे जाने के बाद इस बार रिलीज़ कर दिए गए वेंकटेश अय्यर ने इस मैच में मिडिल ऑर्डर में अपनी उपयोगिता का समय रहते याद दिलाया। उन्होंने 34 गेंद में नाबाद 55 रन बनाकर मध्य प्रदेश की 62 रन की जीत में अहम योगदान दिया। यह इस प्रतियोगिता में उनकी पहली जीत है।
175 के लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार 112 पर सिमट गया। 14 वर्षीय उभरते बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी, जो लगभग पक्का है कि आगामी अंडर-19 विश्व कप में खेलेंगे, अभी तक दो मैचों में 14 और 13 के स्कोर ही बना पाए हैं। एक जीत और एक हार के बाद, MP के लिए यह भी राहत की खबर है कि उनके तीसरे मैच (रविवार) के लिए रजत पाटीदार की वापसी तय है।
इस बीच जितेश शर्मा की नई टीम बड़ौदा के साथ शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। बंगाल के ख़िलाफ़ डेब्यू मैच में 4 रन बनाने के बाद, वह पुडुचेरी के ख़िलाफ़ शुक्रवार की हार में सिर्फ़ 5 रन ही बना सके। बड़ौदा अपने दोनों मैच हार चुका है। जम्मू-कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ अदिल अयूब तुंडा, जिन्होंने कई टैलेंट स्काउट्स को प्रभावित किया है, ने पुडुचेरी के लिए 4/30 का बेहतरीन स्पे डाला।
शशांक किशोर ESPNcricinfo के वरिष्ठ संवाददाता हैं