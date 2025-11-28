म्हात्रे ने मुंबई के लिए खेली रिकॉर्डतोड़ पारी, कप्तानी डेब्यू पर चमके शॉ

शॉ का अर्धशतक, महाराष्ट्र की पहली जीत

सैमसन हुए फेल, केरल को मिली हार

अर्धशतक के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाले संजू सैमसन इस मैच में 25 गेंदों पर सिर्फ़ 19 रन बना पाए। उनके ओपनिंग पार्टनर रोहन कुनुम्मल जिन्होंने बुधवार को ओडिशा के ख़िलाफ़ 60 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाकर धमाका किया था, इस बार सिर्फ़ आठ रन बनाकर आउट हुए।

चहल, सिंधु चमके; हरियाणा की सुपर ओवर में जीत

पंजाब की पारी स्कोर का पीछा करते हुए अंतिम चरणों में लड़खड़ा गई। गुरनूर बराड़ 10 गेंद में 8 रन की धीमी पारी खेलने के बाद रिटायर आउट हो गए। इसके बाद सनवीर सिंह (16 गेंद में नाबाद 30) और हरप्रीत बराड़ (चार गेंद में नाबाद 10) ने किसी तरह मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया। सुपर ओवर में पंजाब सिर्फ़ एक रन ही जोड़ सका और अभिषेक शर्मा तथा सनवीर दोनों आउट हो गए। जवाब में हरियाणा ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर यह रोमांचक जीत अपने नाम कर ली।

निशांत सिंधु ने हरियाणा के लिए नियमित समय में 32 गेंद में 61 रन बनाकर सर्वाधिक स्कोर किया। उन्होंने टीम के पहले मैच में भी अहम भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने 33 रनों की तेज़ पारी खेली थी और 2 विकेट (2/28) भी लिए थे।

वेंकटेश चमके; जितेश और सूर्यवंशी सस्ते में आउट

175 के लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार 112 पर सिमट गया। 14 वर्षीय उभरते बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी , जो लगभग पक्का है कि आगामी अंडर-19 विश्व कप में खेलेंगे, अभी तक दो मैचों में 14 और 13 के स्कोर ही बना पाए हैं। एक जीत और एक हार के बाद, MP के लिए यह भी राहत की खबर है कि उनके तीसरे मैच (रविवार) के लिए रजत पाटीदार की वापसी तय है।

वैभव सूर्यवंशी ने SMAT 2025 की शुरुआत दो छोटे स्कोर के साथ की • PTI