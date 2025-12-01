आंद्रे रसल: KKR के लिए सिक्स हिटिंग मशीन और सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज़ गेंदबाज़

2 - रसल IPL इतिहास में - रसल IPL इतिहास में सिर्फ़ दो ऑलराउंडर्स में से एक हैं, जिन्होंने 2000 रन और 100 विकेट का डबल किया है। यह उपलब्धि रवींद्र जाडेजा (3260 रन और 170 विकेट) ने भी हासिल की है।

100 - रसल ने डेथ ओवर्स (17-20) में 100 छक्के लगाए और वह डेथ ओवर्स में 100+ छक्के लगाने वाले सिर्फ़ चार बल्लेबाज़ों में से एक हैं।

4- रसल KKR के लिए 100+ IPL मैच खेलने वाले सिर्फ़़ चार खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनके 133 मैच सिर्फ़़ सुनील नारायण (189) से कम हैं। कुल मिलाकर सिर्फ़़ छह विदेशी खिलाड़ियों ने किसी एक टीम के लिए 100+ मैच खेले हैं। रसल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जो KKR में उनके दशक भर के प्रभाव को साफ़ दिखाता है।

16 - रसल ने IPL में प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड 16 बार जीता है, जो सभी KKR के लिए है। सिर्फ़़ नारायण (17) ने उनसे ज़्यादा बार यह पुरस्कार जीता। 2 - KKR के लिए 100+ विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में रसल भी शामिल हैं। उनके 122 विकेट सिर्फ़ नारायण (192) से कम हैं। तेज गेंदबाजों में वह सबसे ऊपर हैं, उमेश यादव (57 विकेट) दूसरे स्थान पर हैं।