जुयाल: पिछले सीज़न से भी अच्छा करना है मेरा लक्ष्य

पहले सत्र में यूपी ने कोई विकेट नहीं गंवाया था और दोनों ओपनर्स अर्धशतक लगा चुके थे। हालांकि, दूसरे सत्र के पहले ओवर में ही अभिषेक गोस्वामी (55) रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद जुयाल को भेजा गया जो पिछले सीज़न में यूपी के लिए रणजी ट्रॉफ़ी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे थे। जुयाल ने आते ही आक्रामक रुख़ अपनाया और पहले 10 गेंदों में ही तीन चौके लगा दिए। जुयाल ने 67 गेंदों में तेज़ अर्धशतक पूरा किया।

तेज़ी से रन बनाने के बारे में पूछने पर जुयाल ने ESPNcricinfo को बताया, "मेरी सोच यही थी की पॉज़िटिव इंटेंट रखना है। ऐसा कुछ नहीं था कि अटैकिंग खेलना या स्लो खेलना। जैसा वहां पर बॉल मुझे दिखे वैसे ही खेलना था। यही था कि मेरिट पर खेलना है और थोड़ा सा स्टेप आउट का ज्यादा उपयोग किया और यही योजना थी। मैंने ऐसे कोई जोख़िम भरे शॉट नहीं खेले। मेरा फ़ोकस यह था कि गैप में और नीचे खेलना है। मेरा यही लक्ष्य था। मेरे दिमाग़ में तेज़ या धीमा खेलने को लेकर कुछ नहीं चल रहा था।"

चंद दिनों में 24 साल के होने जा रहे जुयाल के लिए पिछला सीज़न स्वर्णिम सफ़र की तरह रहा था। सात मैचों की 10 पारियों में उनके बल्ले से लगभग 80 की औसत से 714 रन निकले थे । नाबाद दोहरा शतक लगाने के साथ ही जुयाल ने कुल चार शतक जड़े थे। इस सीज़न वह एक शतक के साथ ही एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं। हालांकि, वह ख़ुद को अपेक्षाओं के बोझ तले दबाना नहीं चाहते हैं।

सीज़न से अपनी उम्मीदों को लेकर जुयाल ने कहा, "कोई लक्ष्य सेट नहीं किया है। हालांकि, हर साल आप चाहते हो कि पिछले साल से अच्छा करो। मैंने पिछले साल जो किया था उसे ही दोहराने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि यह साल पिछले साल से भी अच्छा जाए। अभी के लिए तो यही मेरा लक्ष्य है।"

यूपी के ही विकेटकीपर बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल पिछले कुछ सालों से इंडियन टीम के रडार पर हैं। वह टेस्ट टीम में अपनी नियमित जगह बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जुयाल और जुरेल काफ़ी पुराने दोस्त हैं और लंबे समय से साथ खेल रहे हैं। दोनों ने लगभग हर एज ग्रुप में साथ खेला है और यूपी T20 लीग में भी एक ही टीम के लिए खेलते हैं। जुरेल के इंडियन टीम के साथ रहने का लाभ जुयाल को मिल रहा है।