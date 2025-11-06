भारतीय स्पिन ने बुझाई ऑस्ट्रेलिया की 'पावर प्ले' आग

यह आंकड़ा बताता है कि ऑस्ट्रेलिया इस फ़ॉर्मेट में अब तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। उस विश्व कप के बाद उन्होंने अपने 21 पूरे हुए T20 मुक़ाबलों में से 17 जीते हैं। लेकिन गुरुवार की हार ने उनके खेल के एक पुराने कमजोर क्षेत्र की झलक फिर से दिखा दी। धीमी पिचों पर मददगार हालात में विश्वस्तरीय स्पिन गेंदबाज़ी का सामना करना। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने करारा ओवल पर मिलकर 9.2 ओवर में सिर्फ़ 49 रन देकर छह विकेट चटकाए।

मैच के बाद नेथन एलिस ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमने आज कुछ ज़्यादा गलत किया। हमने वाकई अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ अहम मौक़ों पर हम नाकाम रहे और यही T20 क्रिकेट की हकीकत है। हमें अलग-अलग पिचों पर अलग हालात मिलेंगे। दो रात बाद गाबा की विकेट बिल्कुल अलग होगी। चाहे जीत हो, हार या ड्रॉ हर मैच से कुछ न कुछ सीखना होता है, आज भी ऐसा ही रहा।"

जुलाई के अंत में वेस्टइंडीज़ से शुरू हुई इस लंबी T20 स्ट्रीक में ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह आक्रामक रणनीति अपनाई है। शुरुआती ओवरों में हमला और टिम डेविड की बल्लेबाज़ी क्रम में तरक्की ने इस टीम को अब तक का सबसे विस्फोटक T20 बल्लेबाज़ी क्रम बना दिया है। वेस्टइंडीज़ में कुछ लड़खड़ाहट और साउथ अफ़्रीका में थोड़ी मुश्किलों के बावजूद, वे ज्यादातर मुकाबलों में आगे ही बढ़ते रहे।

लेकिन भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़, स्वाभाविक रूप से अलग कहानी साबित हो रही है। भारत के पास T20 क्रिकेट के सबसे गहरे और विविध स्पिन संसाधन हैं। इस कदर कि वे सीरीज़ के बीच में ही कुलदीप यादव को रिलीज़ कर सकते हैं और फिर भी तीन विशेषज्ञ स्पिनर (जिनमें से दो बल्लेबाज़ भी हैं) खेलने के लिए मौजूद रहते हैं।

कैनबरा में बारिश से प्रभावित शुरुआत के बाद भारतीय स्पिनरों ने सीरीज़ पर अपना असर छोड़ दिया। तीन मैचों में उन्होंने 7.71 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट लिए हैं। MCG में हार के बावजूद, विश्व नंबर 1 वरुण चक्रवर्ती ने टिम डेविड के ख़िलाफ़ मानसिक जंग जीती। होबार्ट में उन्होंने मिच ओवेन को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर अपनी क्लास दिखाई।

फिर गोल्ड कोस्ट पर यह स्पिन तिकड़ी पूरी तरह साथ आई। अक्षर ने शुरुआती दबाव बनाया और अहम विकेट लिए, चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को उलझाकर मैच लगभग खत्म कर दिया और वॉशिंगटन सुंदर ने निचले क्रम को समेटा।

एलिस ने कहा, "यह पिच तो लगभग भारतीय विकेट जैसी लगी। उनके गेंदबाज़ों को श्रेय देना चाहिए। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाज़ी की। मुझे लगता है शुभमन (गिल) ने भी ऐसी पारी खेली जो आजकल T20 क्रिकेट में कम देखने को मिलती है। उन्होंने शुरुआत में धैर्य दिखाया और अंत में टीम को तेज़ी से आगे बढ़ने का मंच दिया।"