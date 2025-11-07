मैच (14)
ख़बरें

जहानारा के चौंकाने वाले आरोपों पर BCB ने बिठाई जांच

बांग्लादेश की तेज़ गेंदबाज़ जहानारा ने यह आरोप लगाया है कि 2022 के वनडे विश्व कप के दौरान एक पूर्व चयनकर्ता ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था

ESPNcricinfo स्टाफ़
07-Nov-2025 • 3 hrs ago
Jahanara Alam arrived with the Bangladesh team for the ACC Women's T20 Asia Cup 2024, Colombo, July 16, 2024

जहानारा आलम ने बांग्लादेश के लिए 135 मैच खेले हैं  •  SLC

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तेज़ गेंदबाज़ जहानारा आलम द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित करने का फ़ैसला किया है। जहानारा ने यह आरोप लगाया है कि 2022 वनडे विश्व कप के दौरान एक पूर्व चयनकर्ता का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। बोर्ड ने समिति को यह स्पष्ट आदेश दिया है कि वह 15 कार्यदिवसों के अंदर अपनी पूरी जांच रिपोर्ट और सुझाव सौंप दे।
BCB ने कहा है कि जांच कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई किया जाएगा।
BCB ने अपने बयान में कहा, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) मीडिया में आई उन रिपोर्ट्स को लेकर चिंतित है, जिसमें बांग्लादेश महिला टीम की एक पूर्व सदस्य ने टीम से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। मामला संवेदनशील होने के कारण, BCB ने आरोपों की गहराई से जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति 15 कार्यदिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफ़ारिशें सौंपेगी। BCB सभी खिलाड़ियों और स्टाफ़ के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और पेशेवर माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड इस तरह के मामलों को पूरी गंभीरता से लेता है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कदम उठाएगा।"
जहानारा अब ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। उन्होंने पत्रकार रियासद अज़ीम को दिए गए एक साक्षात्कार में एक पूर्व चयनकर्ता के बारे में कई ऐसी बातें बताईं, जो चौंकाने वाला था। वह चयनकर्ता उस समय महिला टीम की मैनेजर भी थीं। जहानारा के आरोप के हिसाब से उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया था। जहानारा का कहना है कि उन्होंने उनसे अभद्र सवाल पूछे गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि BCB के कुछ अन्य अधिकारियों ने भी उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। जहानारा ने बताया कि उन्होंने इस घटना की शिकायत BCB के पूर्व निदेशक शफ़िउल इस्लाम नादेल और बोर्ड के मुख्य कार्यकारी निज़ामुद्दीन चौधरी से की थी।
ये आरोप ऐसे समय सामने आए हैं जब जहानारा ने हाल ही में एक अन्य इंटरव्यू में बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना पर अपनी टीम के साथियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। हालांकि BCB ने इन दावों को पूरी तरह से नकार दिया था।
जहानारा ने बांग्लादेश के लिए 135 वनडे और T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 48 वनडे और 60 T20 विकेट लिए हैं। वह भारत में विमेन्स T20 चैलेंज और फेयरब्रेक इनविटेशनल T20 जैसे टूर्नामेंट में खेलने वाली एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं।
Jahanara AlamBangladesh WomenBangladesh

