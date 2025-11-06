मैच (4)
ख़बरें

डियाजियो RCB में अपने शेयर बेचने पर कर रहा है विचार

इसके लिए रणनीतिक समीक्षा शुरू हो गई है,जो 31 मार्च 2026 तक पूरा होने का अनुमान है

RCB finally got their hands on the IPL trophy, Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, IPL final, Ahmedabad, June 3, 2025

RCB ने 2025 के सीज़न में अपना पहला टाइटल जीता था  •  Getty Images

बहुराष्ट्रीय अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी और IPL व WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की मालिक डियाजियो ने फ्रेंचाइज़ी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की दिशा में पहला कदम उठाया है।
बुधवार को भारतीय बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास एक फ़ाइलिंग में, डियाजियो ने कहा कि वह रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) के माध्यम से RCB में अपने निवेश की "रणनीतिक समीक्षा" कर रहा है।
यह आकलन 31 मार्च 2026 तक पूरा होने की संभावना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL), यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है, और USL का नियंत्रण अंततः डियाजियो के पास है।
USL के प्रबंध निदेशक और सीईओ, प्रवीण सोमेश्वर ने SEBI में दायर दस्तावेज़ में स्पष्ट किया: "RCSPL, USL के लिए बेशक एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक परिसंपत्ति रही है, बावजूद इसके यह हमारे अल्कोबेव (शराब और पेय पदार्थ) कारोबार का मुख्य आधार नहीं है।"
यह समीक्षा भारत के वित्तीय वर्ष के अंत यानी 31 मार्च, 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। RCSPL, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका स्वामित्व बदले में डियाजियो के पास है।
यह निर्णय ऐसे नाजुक दौर में सामने आया है जब डियाजियो अपने मुख्य वैश्विक कारोबार में भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है और हाल के वर्षों में यह काफ़ी दबाव में रहा है। गौरतलब है कि, इसी साल जून में SEBI को दी गई एक फ़ाइलिंग में कंपनी ने RCB की बिक्री की अटकलों को खारिज कर दिया था और USL की कंपनी सचिव मितल संघवी ने उन रिपोर्टों को केवल "सट्टा" करार दिया था।
हालांकि अब जब डियाजियो को विश्व स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस रुख़ में बदलाव आता दिख रहा है।
RCB द्वारा अपनी पहली IPL ट्रॉफ़ी जीतने के एक दिन बाद जून में >बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई घातक भगदड़ के बाद संभावित विनिवेश के बारे में अटकलें तेज़ हो गई थीं।
सबसे लोकप्रिय IPL टीमों में से एक RCB 2008 में टूर्नामेंट शुरू होने पर दूसरी सबसे महंगी फ्रेंचाइज़ी थी। USL के तत्कालीन अध्यक्ष विजय माल्या ने 2007 में $111.6 मिलियन में फ्रेंचाइज़ी ख़रीदी थी। उन्होंने 2016 में निदेशक पद से इस्तीफ़ा दे दिया और डियाजियो कंपनी का एकमात्र मालिक बन गया।
ESPNcricinfo ने टिप्पणी के लिए RCB के उपाध्यक्ष और प्रमुख राजेश मेनन से संपर्क किया है।
हालांकि इस घटनाक्रम का आगामी IPL और WPL सीज़न की RCB की योजना पर जिसमें नीलामी भी शामिल है, कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी भी नए मालिक को IPL से भी मंज़ूरी लेनी होगी और यह प्रक्रिया संभवतः 2026 के IPL सीज़न के बाद तक खिंच सकती है।
WPL 2026 जनवरी में शुरू होने वाला है जबकि IPL मार्च में शुरू होकर मई तक चलने की उम्मीद है।
Royal Challengers BengaluruIndian Premier League

Nagraj Gollapudi is news editor at ESPNcricinfo

