साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में लौटे पंत

पिछले हफ्ते चोट से वापसी करते हुए साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ पंत ने खेली थी 90 रनों की मैच जिताने वाली पारी

ESPNcricinfo स्टाफ़
05-Nov-2025 • 2 hrs ago
Rishabh Pant in action, India A vs South Africa A, 1st unofficial Test, 1st day, CoE 1, October 30, 2025

ऋषभ पंत ने साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ पहले चार दिवसीय मैच में भारत ए की कप्तानी की  •  PTI

विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत की वापसी भारतीय टेस्‍ट टीम में हो गई है। वह साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू हो रही दो मैचों की सीरीज़ के लिए चुने गए हैं।
पंत ने टीम में एन. जगदीशन की जगह ली है तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आकाश दीप की वापसी हुई है। पंत ने वेस्‍टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पिछली टेस्‍ट सीरीज़ मिस की थी, क्‍योंकि वह इंग्‍लैंड के ख़िलाफ़ जुलाई में मैनचेस्‍टर में खेले गए चौथे टेस्‍ट के दौरान लगी पैर की चोट से उबर रहे थे। दूसरी ओर आकाश दीप भी बैक इंजरी से परेशान होने के कारण पिछली सीरीज़ नहीं खेल पाए थे।
पंत ने पिछले हफ़्ते बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्‍सिलेंस में साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ पहले चार दिवसीय मैच में भारत ए को जीत दिलाकर अपनी फिटनेस साबित की। पंत ने दूसरी पारी में 90 रन बनाए और भारत ए ने 275 रन का लक्ष्‍य हासिल किया।
भारत के टेस्‍ट कप्‍तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर इस समय ऑस्‍ट्रेलिया में T20I सीरीज़ खेल रहे हैं। यह पांच मैचों की सीरीज़ 8 नवंबर को खत्‍म होगी, जिसके बाद वे टेस्‍ट टीम से जुड़ेंगे। कुलदीप यादव को T20I टीम से तीसरे मैच के बाद होबार्ट में रिलीज़ किया गया ताकि वह टेस्‍ट सीरीज़ की तैयारी के लिए भारत ए के दूसरे चार दिवसीय मैच में भाग ले सकें, जो 6 नवंबर से शुरू हो रहा है।
भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच दो टेस्‍ट खेले जाएंगे। पहला 14 नवंबर से कोलकाता में और दूसरा 22 नवंबर से गुवाहाटी में, जहां पहली बार टेस्‍ट क्रिकेट का आयोजन होगा। भारत इस समय वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैम्पियनशिप तालिका में 61.90% अंकों के साथ तीसरे स्‍थान पर है, जबकि साउथ अफ़्रीका 50% अंकों के साथ पांचवें स्‍थान पर है। हाल ही में उन्‍होंने पाकिस्‍तान में सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ की थी।

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप।
भारत के चयनकर्ताओं ने साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए भारत ए टीम का भी चयन किया है। तिलक वर्मा को कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान होंगे। तीनों मुकाबले 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में खेले जाएंगे।

साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए भारत ए टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।
