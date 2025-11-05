साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में लौटे पंत

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप।

भारत के चयनकर्ताओं ने साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए भारत ए टीम का भी चयन किया है। तिलक वर्मा को कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान होंगे। तीनों मुकाबले 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में खेले जाएंगे।

साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए भारत ए टीम