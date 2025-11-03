मैच (25)
ख़बरें

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20I दल से कुलदीप यादव को रिलीज़ किया गया

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ आगामी टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए भारत लौट रहे हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
03-Nov-2025 • 1 hr ago
Kuldeep Yadav picked up his fifth wicket to finish off the innings, India vs West Indies, 2nd Test, Delhi, 3rd day, October 12, 2025

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगा  •  AFP/Getty Images

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ आगामी टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भारतीय T20I दल से रिलीज़ किया गया है। कुलदीप आगामी सीरीज़ की तैयारी के लिए भारत लौट रहे हैं।
कुलदीप को अब साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ 6 नवंबर से शुरू हो रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए भारत ए के दल में जगह दी गई है। रविवार को भारत ए ने ऋषभ पंत की 90 रनों की पारी और अंशुल कंबोज और मानव सुधार की नाबाद 62 रनों की साझेदारी की बदौलत पहला मैच जीत लिया।
BCCI ने अपनी रिलीज़ में कहा कि कुलदीप को दल से रिलीज़ करने का अनुरोध भारतीय टीम मैनेज मेंट की ओर से किया गया था। तीसरे T20I में भारतीय एकदाश में कुलदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौक़ा दिया गया था। भारत चौथा T20I 6 नबंर को कैनबरा और पांचवां T20I 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेलेगा।
साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत का पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता में शुरू होगा।

अंतिम दो T20I के लिए भारत का दल

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर

दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए भारत ए का दल

ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), के एल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पड़िक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, मानव सुथार, ख़लील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यू ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, कुलदीप यादव
Kuldeep YadavIndiaSouth AfricaSouth Africa A tour of IndiaSouth Africa tour of India

