ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20I दल से कुलदीप यादव को रिलीज़ किया गया

BCCI ने अपनी रिलीज़ में कहा कि कुलदीप को दल से रिलीज़ करने का अनुरोध भारतीय टीम मैनेज मेंट की ओर से किया गया था। तीसरे T20I में भारतीय एकदाश में कुलदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौक़ा दिया गया था। भारत चौथा T20I 6 नबंर को कैनबरा और पांचवां T20I 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेलेगा।

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत का पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता में शुरू होगा।

अंतिम दो T20I के लिए भारत का दल

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर

दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए भारत ए का दल