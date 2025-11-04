स्टोक्स ने इंग्लैंड के साथ साइन किया दो साल का नया कॉन्ट्रैक्ट

34 वर्षीय स्‍टोक्स ने चोटों के कारण अपने शेड्यूल को काफ़ी सीमित कर लिया है। पिछले 12 महीनों में उन्‍होंने केवल इंग्लैंड की टेस्‍ट टीम का ही प्रतिनिधित्‍व किया है। इस साल वह हैमस्‍ट्रिंग और कंधे की समस्‍याओं से जूझते रहे हैं और नवंबर 2023 के बाद से कोई सीमित ओवरों का अंतरराष्‍ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। लेकिन उनका नया कॉन्‍ट्रैक्‍ट इस बात का संकेत देता है कि वह अभी रुकने का कोई इरादा नहीं रखते।

इंग्‍लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मक्‍कलम का कॉन्‍ट्रैक्‍ट 2027 के अंत तक है और स्‍टोक्स के नए कॉन्‍ट्रैक्‍ट से यह संकेत मिलता है कि कोच-कप्‍तान की यह जोड़ी अगले दो वर्षों तक साथ रह सकती है। जून 2022 में कप्‍तान और कोच की जोड़ी बनने के बाद इंग्लैंड ने 25 टेस्‍ट जीते और 14 हारे हैं, लेकिन वे अब तक किसी "बिग थ्री" प्रतिद्वंद्वी के ख़िलाफ़ सीरीज़ नहीं जीत पाए हैं। जबकि ऑस्‍ट्रेलिया में होने वाली आगामी ऐशेज टूर अब निकट है।

स्‍टोक्स उन 14 खिलाड़ि‍यों में से एक हैं जिन्‍होंने दो साल का नया सेंट्रल कॉन्‍ट्रैक्‍ट साइन किया है। इसके अलावा 12 खिलाड़ी अक्‍टूबर 2026 तक कॉन्‍ट्रैक्‍ट में हैं और चार खिलाड़ि‍यों को डेवलपमेंट डील मिली है। इंग्लैंड एंड वेल्‍स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मंगलवार को यह सूची जारी की, जिसमें पुरुष क्रिकेट निदेशक रॉब की ने कहा कि यह "इंग्लिश क्रिकेट की गहराई और मजबूती" को दर्शाता है।

रॉब की ने कहा कि दो साल पहले शुरू की गई यह मल्‍टी-ईयर कॉन्‍ट्रैक्‍ट व्‍यवस्‍था इंग्‍लैंड को ऑल-फ़ॉर्मेट खिलाड़ि‍यों के वर्कलोड को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है और साथ ही उन खिलाड़ि‍यों के लिए जिनकी फ्रेंचाइज़ी लीगों में भारी मांग है इंग्‍लैंड को उनकी प्राथमिकता बनाए रखती है।

ध्‍यान देने योग्‍य है कि इंग्लैंड की टेस्‍ट टीम के कुछ सदस्‍यों ने केवल एक साल के कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर हस्‍ताक्षर किए हैं, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि आगामी ऐशेज सीरीज़ में यदि ख़राब प्रदर्शन हुआ तो उसके बाद टीम में बदलाव देखे जा सकते हैं। इन खिलाड़ि‍यों में शोएब बशीर, ज़ैक क्रॉली, ओली पोप और मार्क वुड शामिल हैं जो अब 2023 में साइन किए गए अपने तीन साल के कॉन्‍ट्रैक्‍ट के अंतिम वर्ष में हैं।

इंग्लैंड पुरुष टीम के सेंट्रल कॉन्‍ट्रैक्‍ट

दो साल के कॉन्‍ट्रैक्‍ट: (30 सितम्‍बर 2027 तक) जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, ब्राइडन कार्स, सैम करन, बेन डकेट, विल जैक्स, आदिल रशीद, जो रूट, जेमी स्मिथ, बेन स्‍टोक्स, जॉश टंग।

एक साल के कॉन्‍ट्रैक्‍ट: (30 सितम्‍बर 2026 तक) रेहान अहमद, सॉनी बेकर, शोएब बशीर, ज़ैक क्रॉली, लियाम डॉसन, साक़िब महमूद, जेमी ओवरटन, ओली पोप, मैथ्‍यू पॉट्स, फ़िल सॉल्‍ट, ल्यूक वुड, मार्क वुड

डेवलपमेंट कॉन्‍ट्रैक्‍ट: जॉश हल, एडी जैक, टॉम लॉज़, मिचेल स्‍टैनली