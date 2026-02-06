आंकड़े: अंडर-19 विश्व कप फ़ाइनल में 175 रनों की पारी खेल सूर्यवंशी ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

15 सूर्यवंशी ने अपनी 175 रन की पारी में 15 छक्के लगाए, जो यूथ वनडे की एक पारी में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सूर्यवंशी ने अपनी 175 रन की पारी में 15 छक्के लगाए, जो यूथ वनडे की एक पारी में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने दिसंबर में UAE के ख़िलाफ़ 14 छक्के लगाकर बनाया था।

150 सूर्यवंशी ने शुक्रवार को 150 रन सिर्फ़ बाउंड्री से बनाए, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। यह इस स्तर पर एक और रिकॉर्ड है। इससे पहले यूथ वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा बाउंड्री से रन 124 बने थे, जो 2018 में केन्या के ख़िलाफ़ सूर्यवंशी ने शुक्रवार को 150 रन सिर्फ़ बाउंड्री से बनाए, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। यह इस स्तर पर एक और रिकॉर्ड है। इससे पहले यूथ वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा बाउंड्री से रन 124 बने थे, जो 2018 में केन्या के ख़िलाफ़ हसिता बोयागोड़ा ने अपनी 191 रन की पारी के दौरान बनाया था।

सूर्यवंशी ने कुल 30 बाउंड्री लगाईं, जो एक पारी में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा लगाई गई संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा बाउंड्री हैं। बोयागोड़ा ने भी अपनी 191 रन की पारी में 28 चौके और दो छक्के लगाए थे।

शतक का जश्न मनाते सूर्यवंशी • ICC/Getty Images

71 सूर्यवंशी ने 71 गेंदों में अपने 150 रन पूरे किए। यह यूथ वनडे में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा बनाया गया सबसे तेज़ 150 है। सूर्यवंशी ने इस मामले में अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया। इससे पहले उन्होंने हालिया एशिया कप में UAE के ख़िलाफ़ 84 गेंदों में 150 रन बनाए थे।

2 सूर्यवंशी का 55 गेंदों में शतक अंडर-19 विश्व कप का दूसरा सबसे तेज़ शतक भी है। उनसे आगे केवल विल मलाजचुक हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में जापान के ख़िलाफ़ 51 गेंदों में शतक लगाया था।

कुल मिलाकर, यह यूथ वनडे में पांचवां और भारत के लिए दूसरा सबसे तेज़ शतक है। इस शतक से आगे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पिछले साल लगाया गया उनका 52 गेंदों का शतक ही है।

बेहतरीन पारी के बाद सूर्यवंशी को बधाई देते इंग्लिश खिलाड़ी • ICC/Getty Images