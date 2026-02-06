WPL 2026 के फ़ाइनल में मांधना ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड
दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए फ़ाइनल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, जिनका टूटना काफ़ी मुश्किल है
204 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ख़िलाफ़ WPL 2026 के फ़ाइनल में 204 रनों का लक्ष्य हासिल किया। यह WPL में अब का सबसे बड़ा रनचेज़ है। महिला क्रिकेट की बात करें तो यह दूसरा सबसे बड़ा रनचेज़ हैं। इस मामले में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज़ की टीम है। उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 213 रनों का लक्ष्य हासिल किया था।
204 रन का लक्ष्य हासिल करना किसी भी T20 फ़ाइनल में अब तक का सबसे बड़ा चेज़ है। इसमें पुरुष और महिला दोनों मुकाबले शामिल हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड लाहौर क़लंदर्स के नाम था। PSL 2025 के फ़ाइनल में उन्होंने 202 रन चेज़ किया था।
4/4 DC ने अब तक खेले गए चारों WPL फ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई किया है और चारों ही गंवाए हैं। 2023 और 2025 में उन्हें मुंबई इंडियंस ने हराया, जबकि 2024 और 2026 में उन्हें RCB की टीम ने मात दी।
165 इस सफल रन चेज़ में RCB की तरफ़ से दूसरे विकेट के लिए स्मृति मांधना और जॉर्जिया वॉल के बीच 165 रन की साझेदारी हुई। यह WPL में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। यह महिला T20 फ़ाइनल में भी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2012-13 में न्यूज़ीलैंड की घरेलू T20 प्रतियोगिता के फ़ाइनल में कैंटरबरी के ख़िलाफ़ सोफ़ी डिवाइन और लॉरेन एब्सेरी की नाबाद 143 रन की साझेदारी के नाम था।
87 DC के ख़िलाफ़ मांधना ने 87 रनों की पारी खेली। यह पारी WPL प्लेऑफ़ में अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। वॉल के 79 रन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। इससे पहले का सर्वोच्च स्कोर पिछले साल के एलिमिनेटर में GG के ख़िलाफ़ हेली मैथ्यूज़ और नैट सीवर ब्रंट के 77 रन थे। वहीं WPL फ़ाइनल में पहले यह रिकॉर्ड DC के ख़िलाफ़ ही हरमनप्रीत कौर के 66 रन का था।
377 WPL 2026 में मांधना ने कुल 377 रन बनाए। वह टूर्नामेंट की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज़ रहीं। यह WPL के किसी एक सीज़न में बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। उनसे आगे सिर्फ़ 2025 में सीवर ब्रंट के 523 रन हैं।
407 WPL 2026 फ़ाइनल में कुल 407 रन बने। यह महिला T20 में किसी भी नॉकआउट या प्लेऑफ़ मैच का सबसे बड़ा कुल स्कोर है। इसके साथ ही यह किसी भी WPL मैच का तीसरा सबसे बड़ा कुल स्कोर भी है।
32 WPL 2026 फ़ाइनल में RCB ने कुल 32 चौके लगाए। यह किसी एक WPL मैच में लगाए गए चौकों की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी संख्या है। DC ने 21 चौके लगाए। दोनों टीमों के मिलाकर 53 चौके लगाए। WPL इतिहास में यहदूसरा सबसे ज़्यादा है।
RCB की बल्लेबाज़ों ने अपने रिकॉर्ड चेज़ के दौरान 20 ओवरों में से हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री ज़रूर लगाई। उनकी पारी का सबसे किफ़ायती ओवर 16वां रहा, जिसे नंदनी शर्मा ने फेंका और उसमें सिर्फ़ सात रन बने।
1023 WPL के चार सीज़न में मांधना ने अब तक 1023 रन बनाए हैं। वह लीग में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाली सिर्फ़ पांचवीं बल्लेबाज़ हैं। इसके साथ ही वह RCB के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज़ भी बन गई हैं। उन्होंने एलिस पेरी के 972 रन काे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।
DC के ख़िलाफ़ मांधना ने सिर्फ़ दस पारियों में 463 रन बनाए हैं। वहीं WPL की बाक़ी टीमों के ख़िलाफ़ उनके नाम 25 पारियों में सिर्फ़ 560 रन हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं।