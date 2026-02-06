WPL 2026 के फ़ाइनल में मांधना ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

RCB की बल्लेबाज़ों ने अपने रिकॉर्ड चेज़ के दौरान 20 ओवरों में से हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री ज़रूर लगाई। उनकी पारी का सबसे किफ़ायती ओवर 16वां रहा, जिसे नंदनी शर्मा ने फेंका और उसमें सिर्फ़ सात रन बने।