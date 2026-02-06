मैच (14)
मुकेश, आकाश दीप की मदद से पहला दिन बंगाल के नाम

मुकेश और आकाश दीप ने मिलकर पांच विकेट लिए, वहीं उत्तराखंड के तेज़ गेंदबाज़ों ने अपनी टीम का दिन बना दिया

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 6, 2026, 1:03 PM • 13 mins ago
Mukesh Kumar struck thrice in the second hour of the day, England Lions vs India A, 1st unofficial Test, Canterbury, 3rd day, June 1, 2025

Mukesh Kumar ने तीन विकेट अपने नाम किए  •  PA Photos/Getty Images

आंध्रा 264/6 (भुई 83, भरत 47, मुकेश 3-50, आकाश दीप 2-64) बनाम बंगाल
कल्याणी में बंगाल और आंध्र के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफ़ी क्वार्टर फ़ाइनल मुक़ाबले में में आंध्र की टीम ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक छह विकेट पर 264 रन बना लिए हैं। 77वें ओवर की अंतिम गेंद पर 83 के निजी स्कोर पर खेल रहे अनुभवी रिकी भुई का ध्यान संभवत: किसी चीज़ के चलते भंग हो गया और आकाश दीप की गेंद को सामने की ओर खेलने के प्रयास में गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और डीप थर्ड के फ़ील्डर के पास गेंद चली गई।
शाहबाज़ अहमद ने बायीं ओर गोता लगाते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। इसके बाद भुई और अंपायर के बीच बहस हुई और भुई ने बताया कि वह गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अंत में भुई को आउट करार दिया गया।
तीन गेंद बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने मुकेश कुमार द्वारा डाली गई शॉर्ट गेंद को पुल किया, लेकिन फ़ाइन लेग पर लपके गए। भुई और रेड्डी ने पांचवें विकेट के लिए 108 रन जोड़े। एक समय आंध्र 147 के स्कोर पर चार विकेट गंवा चुका था। के एस भरत ने शुरुआत में आक्रमण किया, लेकिन 57 गेंदों पर उनकी 47 रनों की पारी को मुकेश कुमार ने समाप्त कर दिया। अभिषेक रेड्डी के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की थी। अभिषेक को आकाश दीप ने कॉट बिहाइंड कराते हुए अपना शिकार बनाया।
मुकेश ने भरत को हुक खेलने के प्रयास में फ़ाइन लेग पर कैच आउट कराया तो शेख़ रशीद (46) को उन्होंने स्लिप में कैच आउट कराया। मुकेश ने 50 रन देकर तीन विकेट और आकाश दीप ने 64 रन देकर दो विकेट के आंकड़े के साथ दिन के खेल को समाप्त किया।

गेंदबाज़ों ने बनाया उत्तराखंड का दिन

उत्तराखंड 4 पर 0 झारखंड 235 (आदित्य 83, जोशी 4-46, ए रावत 3-39, मयंक 3-50) से 231 रन पीछे
तेज़ गेंदबाज़ जन्मेजय जोशी और आदित्य रावत, और बाएं हाथ के स्पिनर मयंक मिश्रा ने मिलकर सभी 10 विकेट हासिल किए और उत्तराखंड ने झारखंड को जमशेदपुर में 235 के स्कोर पर समेट दिया। पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला करने के बाद उत्तराखंड को सातवें ओवर में पहली सफलता मिली, जब जोशी ने शिखर मोहन को चार के निजी स्कोर पर कॉट बिहाइंड आउट कराया।
शरणदीप सिंह और मनीषी के बीच दूसरे विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी हुई लेकिन मयंक ने शरणदीप को 26 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। शरणदीप के बाद झारखंड को मनीषी (20), कुमार कुशाग्र (14) और रॉबिन मिन्ज़ (0) के रूप में नियमित झटके लगे और 29 रन के भीतर झारखंड ने चार विकेट गंवाए।
इसमें रावत ने दो विकेट हासिल किए और झारखंड की आधी टीम 80 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। हालांकि कप्तान विराट सिंह और आदित्य सिंह ने वापसी कराने की कोशिश की। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी हुई। यह साझेदारी 64वें ओवर की शुरुआत में टूटी, जब रावत ने विराट की 122 गेंदों पर 47 रनों की धैर्यपूर्ण पारी को समाप्त किया।
आठ ओवर बाद आदित्य ने साहिल राज के रूप में अपना अगला जोड़ीदार भी खो दिया, जब मयंक ने राज को 12 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। लेकिन इसके बाद आदित्य ने आठवें विकेट के लिए इशान ओम के साथ 27 रन और नौवें विकेट के लिए जतिन पांडे के साथ 21 रन जोड़े।
आदित्य पारी के नौवें विकेट के रूप में 167 गेंदों पर 83 रन बनाकर आउट हुए, उन्होंने अपनी पारी में एक छक्का और 10 चौके लगाए। आदित्य की पारी की बदौलत झारखंड 235 के टोटल तक पहुंचने में सफल हो पाया।
