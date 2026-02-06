मुकेश, आकाश दीप की मदद से पहला दिन बंगाल के नाम

आंध्रा 264/6 (भुई 83, भरत 47, मुकेश 3-50, आकाश दीप 2-64) बनाम बंगाल

शाहबाज़ अहमद ने बायीं ओर गोता लगाते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। इसके बाद भुई और अंपायर के बीच बहस हुई और भुई ने बताया कि वह गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अंत में भुई को आउट करार दिया गया।

मुकेश ने भरत को हुक खेलने के प्रयास में फ़ाइन लेग पर कैच आउट कराया तो शेख़ रशीद (46) को उन्होंने स्लिप में कैच आउट कराया। मुकेश ने 50 रन देकर तीन विकेट और आकाश दीप ने 64 रन देकर दो विकेट के आंकड़े के साथ दिन के खेल को समाप्त किया।

Shikhar Mohan और Sharandeep Singh जल्दी आउट हो गए • Shikhar Mohan

गेंदबाज़ों ने बनाया उत्तराखंड का दिन

उत्तराखंड 4 पर 0 झारखंड 235 (आदित्य 83, जोशी 4-46, ए रावत 3-39, मयंक 3-50) से 231 रन पीछे

शरणदीप सिंह और मनीषी के बीच दूसरे विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी हुई लेकिन मयंक ने शरणदीप को 26 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। शरणदीप के बाद झारखंड को मनीषी (20), कुमार कुशाग्र (14) और रॉबिन मिन्ज़ (0) के रूप में नियमित झटके लगे और 29 रन के भीतर झारखंड ने चार विकेट गंवाए।

इसमें रावत ने दो विकेट हासिल किए और झारखंड की आधी टीम 80 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। हालांकि कप्तान विराट सिंह और आदित्य सिंह ने वापसी कराने की कोशिश की। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी हुई। यह साझेदारी 64वें ओवर की शुरुआत में टूटी, जब रावत ने विराट की 122 गेंदों पर 47 रनों की धैर्यपूर्ण पारी को समाप्त किया।

आठ ओवर बाद आदित्य ने साहिल राज के रूप में अपना अगला जोड़ीदार भी खो दिया, जब मयंक ने राज को 12 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। लेकिन इसके बाद आदित्य ने आठवें विकेट के लिए इशान ओम के साथ 27 रन और नौवें विकेट के लिए जतिन पांडे के साथ 21 रन जोड़े।