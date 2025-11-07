क्या ब्रिसबेन की उछाल भरी पिच पर भारतीय टीम में कोई बदलाव होगा?

क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग XI में होगा कोई बदलाव?

ट्रैविस हेड के ऐशेज़ की तैयारी में जाने के बाद गोल्ड कोस्ट पर मैट शॉर्ट को मौक़ा मिला और उन्होंने अच्छी बल्लेबाज़ी की। उन्होंने 19 गेंदों पर 25 रन बनाए। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी बिखर गई। जोश फ़िलिपे ने लगभग दो साल बाद अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय खेला और नंबर 5 पर सिर्फ 10 रन बना पाए। ऐसे में उनका स्थान ख़तरे में दिख रहा है और मिचेल ओवेन की वापसी की संभावना है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम (संभावित): मैट शॉर्ट, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिच ओवेन / जोश फ़िलिपे, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, ज़ेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारश्विस, नेथन एलिस, एडम ज़ैम्पा

भारत अपनी सफल टीम संयोजन में अक्सर काफ़ी कम बदलाव करता है। भले ही गाबा की पिच स्पिन के लिए पहले जैसी मददगार न हो, टीम उसी प्लेइंग XI के साथ उतर सकती है, जिसके साथ उन्होंने पिछले दो मैच जीते।

भारतीय टीम (संभावित): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पिच और परिस्थितियां