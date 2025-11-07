मैच (33)
ख़बरें

क्या ब्रिसबेन की उछाल भरी पिच पर भारतीय टीम में कोई बदलाव होगा?

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पिछले मैच में फ़िलिपे को मौक़ा दिया था लेकिन उनकी जगह पर मिचेल ओवन को लाया जा सकता है

ESPNcricinfo स्टाफ़
07-Nov-2025 • 2 hrs ago
Suryakumar Yadav's job was made easier by Axar Patel and Varun Chakravarthy, India vs Bangladesh, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 24, 2025

भारत ने पिछले दो मैचों में अपने एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है  •  AFP/Getty Images

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 सीरीज़ का आख़िरी और पांचवां मैच ब्रिसबेन में खेला जाएगा। तीसरे और चौथे मैच की पिच पर स्पिनरों के लिए मदद थी। भारत अपनी स्पिन तिकड़ी के साथ जीत दर्ज करने में भी सफल रहा लेकिन अब ब्रिसबेन में अलग परिस्थितियां रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया के कई प्रमुख खिलाड़ी ऐशेज़ की तैयारियों में जुटे हैं और अब टीम का हिस्सा नहीं है। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में अपनी टीम में चार बदलाव किए थे। लेकिन भारत ने पिछले दो मैचों से कोई बदलाव नहीं किया है। क्या भारत ब्रिसबेन की परिस्थितियों को देखते हुए कोई बदलाव करेगा? आइए पांचवें T20I से जुड़े कुछ ऐसे ही अहम सवालों के सरल जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं।

क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग XI में होगा कोई बदलाव?

ट्रैविस हेड के ऐशेज़ की तैयारी में जाने के बाद गोल्ड कोस्ट पर मैट शॉर्ट को मौक़ा मिला और उन्होंने अच्छी बल्लेबाज़ी की। उन्होंने 19 गेंदों पर 25 रन बनाए। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी बिखर गई। जोश फ़िलिपे ने लगभग दो साल बाद अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय खेला और नंबर 5 पर सिर्फ 10 रन बना पाए। ऐसे में उनका स्थान ख़तरे में दिख रहा है और मिचेल ओवेन की वापसी की संभावना है।
ऑस्ट्रेलियाई टीम (संभावित): मैट शॉर्ट, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिच ओवेन / जोश फ़िलिपे, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, ज़ेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारश्विस, नेथन एलिस, एडम ज़ैम्पा
भारत अपनी सफल टीम संयोजन में अक्सर काफ़ी कम बदलाव करता है। भले ही गाबा की पिच स्पिन के लिए पहले जैसी मददगार न हो, टीम उसी प्लेइंग XI के साथ उतर सकती है, जिसके साथ उन्होंने पिछले दो मैच जीते।
भारतीय टीम (संभावित): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पिच और परिस्थितियां

ब्रिसबेन में साल के इस वक़्त तूफ़ान की संभावना रहती है। गाबा की पिच पर हमेशा की तरह तेज़ी और उछाल देखने को मिलेगी, जो तेज़ गेंदबाज़ों को मदद देगी। हालांकि यहां रन भी तेज़ी से बनते हैं और BBL के मैचों में इस मैदान पर अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं।
