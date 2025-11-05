क्या चौथे T20I में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग XI में होगा कोई बदलाव ?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे T20I का संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट
बुधवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज़ का चौथा मैच करारा में खेला जाएगा। भारत के लिए इस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी भी उपलब्ध हैं। वह चोट से वापसी कर चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम में ट्रेविस हेड और सीन एबट मौजूद नहीं हैं। दोनों खिलाड़ी ऐशेज़ की तैयारियों में जुट गए हैं।
उम्मीद है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम में गेंदबाज़ी में कुछ प्रमुख बदलाव होंगे। वहीं भारत की टीम में भी बदलाव हो सकते हैं। आइए इस मैच की पिच और टीम न्यूज़ पर एक नज़र डालते हैं।
टीम न्यूज़ और प्लेइंग XI
सीरीज़ से हेड के बाहर होने से मैट शॉर्ट के लिए अपनी पसंदीदा ओपनिंग पोज़िशन पर लौटने की जगह बन गई है। ऐसा समझा जा रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल होबार्ट में अपनी कलाई की चोट से वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, लेकिन अब उनके उपलब्ध होने की उम्मीद है। पेस अटैक में ड्वारश्विस अतिरिक्त विकल्प होंगे, लेकिन बियर्डमैन को भी डेब्यू का मौक़ा दिया जा सकता है।
ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 मैट शॉर्ट, 2 मिचेल मार्श (कप्तान), 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 मिच ओवेन, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 ग्लेन मैक्सवेल, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9. बेन ड्वारश्विस, 10. नेथन ऐलिस, 11. मैट कुनमन
भारत शिवम दुबे की मौजूदा भूमिका पर विचार कर सकता है। होबार्ट में उन्होंने अपने तीन ओवरों में काफ़ी रन ख़र्च किए थे। चोट के बाद नीतीश रेड्डी फिर से उपलब्ध हो सकते हैं। गेंदबाज़ी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा, "उन्होंने फ़ील्डिंग, बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी में वह सारा काम किया जो ज़रूरी था या जिसकी उनसे अपेक्षा थी।
भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 अक्षर पटेल, 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 जितेश शर्मा, 8 शिवम दुबे, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह
पिच और परिस्थितियां
करारा में इससे पहले केवल दो पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं। उसमें से एक 10 ओवर का खेल बन गया था। इसलिए पिछले प्रमाण सीमित हैं। BBL में जिन मैदानों पर कम से कम 10 मैच आयोजित हुए हैं, उनमें इस मैदान का बल्लेबाज़ी स्ट्राइक रेट छठा सबसे ज़्यादा है।