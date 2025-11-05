क्या चौथे T20I में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग XI में होगा कोई बदलाव ?

उम्मीद है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम में गेंदबाज़ी में कुछ प्रमुख बदलाव होंगे। वहीं भारत की टीम में भी बदलाव हो सकते हैं। आइए इस मैच की पिच और टीम न्यूज़ पर एक नज़र डालते हैं।

टीम न्यूज़ और प्लेइंग XI

ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 मैट शॉर्ट, 2 मिचेल मार्श (कप्तान), 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 मिच ओवेन, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 ग्लेन मैक्सवेल, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9. बेन ड्वारश्विस, 10. नेथन ऐलिस, 11. मैट कुनमन

भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 अक्षर पटेल, 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 जितेश शर्मा, 8 शिवम दुबे, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह