गेंद को दो बार मारने के लिए आउट करार दिए गए लमाबम सिंह

लमाबम ने आर्यन बोरा की गेंद को डिफ़ेंड किया, लेकिन गेंद धीरे-धीरे स्टंप की तरफ लुढ़कने लगी, तभी उन्होंने बल्ले से गेंद को रोक दिया। ESPNcricinfo ने मैच में मौजूद लोगों से बात की, जिन्होंने बताया कि गेंद स्टंप की तरफ जा रही थी, जब बल्लेबाज़ ने दूसरी बार उसे मारा। यह नियमों के तहत सही भी है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बल्लेबाज़ सहित किसी ने भी अंपायर के फैसले पर आपत्ति नहीं जताई।

मैदान में मौजूद एक मैच अधिकारी ने बताया, "वह इसे पैड से भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे बल्ले से रोकना चुना और अंपायर धर्मेश भारद्वाज ने तुरंत उन्हें 'हिट द बॉल ट्वाइस' आउट दे दिया। मेघालय ने अपील की और बल्लेबाज़ तुरंत पवेलियन की ओर चल पड़े।"

MCC कानूनों के क्लॉज 34.1.1 के मुताबिक, कोई भी बल्लेबाज़ 'हिट द बॉल ट्वाइस' तभी आउट होता है, जब शरीर या बल्ले से लगने के बाद बल्लेबाज़ जानबूझकर दूसरी बार बल्ले या शरीर के किसी हिस्से (सिवाय उस हाथ के जिसमें बल्ला न हो) से गेंद को मारता है। हालांकि वह विकेट बचाने के लिए गेंद को बल्ले या पैड से रोक सकता है।