ख़बरें

गेंद को दो बार मारने के लिए आउट करार दिए गए लमाबम सिंह

रणजी ट्रॉफ़ी में सिर्फ़ पांचवीं बार हुआ यह दुर्लभ डिसमिसल

Shashank Kishore
शशांक किशोर
19-Nov-2025 • 3 hrs ago
मणिपुर के लमाबम सिंह सूरत में मेघालय के ख़िलाफ़ बेहद ही दुर्लभ और अजीब तरीके से आउट हुए और उन्हें गेंद को दो बार मारने के लिए आउट करार दिया गया।
लमाबम ने आर्यन बोरा की गेंद को डिफ़ेंड किया, लेकिन गेंद धीरे-धीरे स्टंप की तरफ लुढ़कने लगी, तभी उन्होंने बल्ले से गेंद को रोक दिया। ESPNcricinfo ने मैच में मौजूद लोगों से बात की, जिन्होंने बताया कि गेंद स्टंप की तरफ जा रही थी, जब बल्लेबाज़ ने दूसरी बार उसे मारा। यह नियमों के तहत सही भी है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बल्लेबाज़ सहित किसी ने भी अंपायर के फैसले पर आपत्ति नहीं जताई।
मैदान में मौजूद एक मैच अधिकारी ने बताया, "वह इसे पैड से भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे बल्ले से रोकना चुना और अंपायर धर्मेश भारद्वाज ने तुरंत उन्हें 'हिट द बॉल ट्वाइस' आउट दे दिया। मेघालय ने अपील की और बल्लेबाज़ तुरंत पवेलियन की ओर चल पड़े।"
MCC कानूनों के क्लॉज 34.1.1 के मुताबिक, कोई भी बल्लेबाज़ 'हिट द बॉल ट्वाइस' तभी आउट होता है, जब शरीर या बल्ले से लगने के बाद बल्लेबाज़ जानबूझकर दूसरी बार बल्ले या शरीर के किसी हिस्से (सिवाय उस हाथ के जिसमें बल्ला न हो) से गेंद को मारता है। हालांकि वह विकेट बचाने के लिए गेंद को बल्ले या पैड से रोक सकता है।
रणजी ट्रॉफ़ी में इस दुर्लभ आउट का पिछला मामला 2005-06 में आया था, जब जम्मू-कश्मीर के कप्तान ध्रुव महाजन झारखंड के ख़िलाफ़ इसी तरह आउट हुए थे
इससे पहले, सिर्फ तीन और रणजी क्रिकेटर ऐसे आउट हुए हैं: आंध्र के K बावन्ना (1963-64), जम्मू-कश्मीर के शाहिद परवेज़ (1986-87) और तमिलनाडु के आनंद जॉर्ज (1998-99)।
Lamabam SinghIndiaManipurMeghalaya vs ManipurRanji Trophy

शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं

