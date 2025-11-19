वनडे रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज़ के रूप में मिचेल ने ली रोहित की जगह
मिचेल वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले दूसरे कीवी बल्लेबाज़ बने हैं, उनसे पहले 1979 में ग्लेन टर्नर ने शीर्ष स्थान हासिल किया था
ICC वनडे रैंकिंग में डैरिल मिचेल ने शीर्ष स्थान पर रोहित शर्मा की जगह ली है। मिचेल शीर्ष स्थान हासिल करने वाले न्यूज़ीलैंड के दूसरे बल्लेबाज़ हैं, उनसे पहले 1979 में ग्लेन टर्नर ने शीर्ष स्थान हासिल किया था।
मार्टिन क्रो, रॉस टेलर और केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज़ वनडे रैंकिंग में शीर्ष पांच में मौजूद रहे लेकिन उन्होंने कभी भी पहला स्थान हासिल नहीं किया। मिचेल ने शीर्ष स्थान रविवार को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ शतक जड़ने के बाद हासिल किया। हालांकि वह उस मुक़ाबले में चोटिल हो गए और शेष सीरीज़ से बाहर हो गए।
कोलकाता टेस्ट में अर्धशतक जड़ने वाले साउथ अफ़्रीका के कप्तान टेम्बा बवूमा को भी टेस्ट रैंकिंग में फ़ायदा हुआ है और वह पहली बार शीर्ष पांच में पहुंचे हैं। जो रूट इस समय पहले स्थान पर हैं जबकि हैरी ब्रूक दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल शीर्ष 10 से मामूली अंतर से बाहर हैं।
टेस्ट गेंदबाज़ी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष स्थान पर मौजूद हैं जबकि मैट हेनरी और नोमान अली क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज़ हैं।
श्रीलंका के ख़िलाफ़ 3-0 से वनडे सीरीज़ नाम करने के बाद पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद को 11 स्थान का फ़ायदा हुआ है और वह वनडे गेंदबाज़ी रैंकिंग में नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। राशिद ख़ान शीर्ष स्थान पर काबिज़ हैं जबकि उनके बाद रैंकिंग में जोफ़्रा आर्चर और केशव महाराज मौजूद हैं।
वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पांच मैचों की T20I सीरीज़ में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जैकब डफ़ी T20I रैंकिंग दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं वहीं वरुण चक्रवर्ती पहले स्थान पर बरक़रार हैं।
वनडे रैंकिंग में शीर्ष 10 में रोहित (2) सहित कुल चार भारतीय बल्लेबाज़ मौजूद हैं, इन खिलाड़ियों में गिल (4), विराट कोहली (5) और श्रेयस अय्यर (8) शामिल हैं।