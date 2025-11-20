दीप्ति, वुलफ़ार्ट, एकलस्टन और हीली WPL 2026 की मेगा नीलामी की मार्की खिलाड़ियों में शामिल

मार्की सेट में शामिल खिलाड़ियों में केवल रेणुका (40 लाख) और वुलफ़ार्ट (50 लाख) दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 लाख की अधिकतम बेस प्राइस से अपनी बेस प्राइस कम रखी है।

73 रिक्त स्थानों के लिए कुल 277 खिलाड़ियों ने ख़ुद को WPL 2026 की नीलामी के लिए पंजीकृत कराया है। विदेशी खिलाड़ियों के लिए रिक्त कुल 23 उपलब्ध स्थानों के लिए 82 विदेशी खिलाड़ी उपलब्ध होंगी। बड़ी नीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होगी।

यूपी वॉरियर्ज़ के लिए खेल चुकीं तीन खिलाड़ी - एकलस्टन, दीप्ति और हीली मार्की खिलाड़ियों में शामिल हैं। UPW के पास चार राइट टू मैच (RTM) कार्ड भी उपलब्ध होंगे, उन्होंने केवल एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी के रूप में श्वेता सहरावत को रिटेन किया है।

हरलीन देओल ने 50 लाख की बेस प्राइस पर ख़ुद को कैप्ड ऑलराउंडरों की सूची में पंजीकृत कराया है। वहीं गुजरात जायंट्स की उनकी टीम मेट फ़ीबि लिचफ़ील्ड ने भी 50 लाख की बेस प्राइस पर ख़ुद को पंजीकृत कराया है। लेकिन GG लिचफ़ील्ड के लिए RTM का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि वह ऐश्ली गार्डनर और बेथ मूनी के रूप में पहले ही दो विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन कर चुकी हैं।

कैप्ड ऑलराउंडर में राधा यादव, स्नेह राणा, ग्रेस हैरिस, शिनेल हेनरी और एन श्री चरणी ने ख़ुद को कैप्ड ऑलराउंडर्स की सूची में पंजीकृत कराया है। इनमें देओल को छोड़कर सभी ने ख़ुद की बेस प्राइस 30 लाख निर्धारित की है।