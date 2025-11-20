आक़िब नबी, पृथ्वी शॉ सहित रणजी ट्रॉफ़ी में प्रभावित करने वाले पांच खिलाड़ी

सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी के लिए रणजी ट्रॉफ़ी 2025-26 थोड़े समय के लिए रुका है, अब तक पांच राउंड में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले पांच खिलाड़ियों के बारे में ESPNcricinfo ने विस्तार से बताया है।

आक़िब नबी (जम्मू और कश्मीर) - 29 विकेट | 13.27 औसत

29 वर्षीय नबी पिछले दो सीज़न से अपनी स्विंग गेंदबाज़ी से प्रभावित कर रहे हैं। नबी के पास 140 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार नहीं है लेकिन 125 के आसपास की गति के साथ वह नई गेंद से अपनी छाप छोड़ने में सफल हैं, उनके पास ठीक वैसी ही क्षमता है जिसके लिए भुवनेश्वर कुमार जाने जाते थे।

Ravichandran Smaran ने इस सीज़न अब तक दो दोहरे शतक लगाए हैं • PTI

आर स्मरण (कर्नाटका) - 595 रन | 119.00 औसत

अपने 13 प्रथम श्रेणी मुक़ाबले में 22 वर्षीय स्मरण अब तक तीन दोहरा शतक लगा चुके हैं जिसमें दो दोहरा शतक उन्होंने इसी सीज़न लगाए हैं। बाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ ने पहले T20 क्रिकेट में अपना नाम बनाया और कर्नाटका के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने का मौक़ा उन्हें पिछले सीज़न तब मिला जब कर्नाटका ने मनीष पांडे से आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। स्मरण ने अब तक अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता का परिचय दिया है।

Prithvi Shaw इस सीज़न विपक्षी गेंदबाज़ों पर हावी रहे हैं • Cricket Association of Bengal

पृथ्वी शॉ (महाराष्ट्र) - 467 रन | 67.14 औसत

शॉ इस सीज़न अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में शीर्ष 10 में नहीं हैं लेकिन उनकी यह वापसी शानदार है। शीर्ष क्रम में शॉ ने टीम के लिए ख़ुद को स्तंभ के तौर पर स्थापित किया है और उनके प्रदर्शन से ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर से भी दबाव कम हुआ है जो कि अब मध्य क्रम में बल्लेबाज़ी करते हैं। 26 वर्षीय शॉ ने 92.33 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं जो कि दर्शाता है वह किस तरह विपक्षी टीम पर हावी हुए हैं।

मुंबई छोड़ने के बाद महाराष्ट्र के लिए शॉ की शुरुआत अच्छी नहीं रही और केरला के ख़िलाफ़ पहले मैच की पहली पारी में वह चौथी गेंद पर ही बिना खाता खोले स्लिप में आउट हो गए। लेकिन दूसरी पारी में शॉ ने वापसी की और उन्होंने 75 रनों की पारी खेली।

इसके बाद शॉ ने कर्नाटका के ख़िलाफ़ और पंजाब के ख़िलाफ़ 74 रनों की पारी खेली।

अभिनव तेजराणा (गोवा) - 651 रन | 93.00 औसत

अब चूंकि लाल गेंद क्रिकेट थोड़े समय के लिए रुकेगी ऐसे में तेजराणा लिस्ट ए और T20 क्रिकेट में भी डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।

Shams Mulani ने गेंद और बल्ले दोनों के साथ कमाल का प्रदर्शन दिखाया है • PTI

28 वर्षीय मुलानी ने 2021-22 के रणजी सीज़न में सर्वाधिक विकेट लिए थे, 2022-23 में वह दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे जबकि पिछले सीज़न वह तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे। इस वर्ष भी वह शीर्ष तीन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में शामिल रहने के प्रबल दावेदार हैं।