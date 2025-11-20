गुवाहाटी में कैसी पिच चाहेगा भारत?

यह बिंदु इस ओर संकेत देते हैं कि पिच कम से कम पहले दो दिन तक अच्छी रह सकती है और इसके बाद स्पिन को मदद मिलना शुरू हो सकता है।

कोटक ने कहा, "जब गंभीर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस के लिए आए तो उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली -- लेकिन जब उनसे पिच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी ही पिच की मांग की गई थी-- उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि क्यूरेटर्स को दोष दिया जाए। पिछले मैच में जो कुछ भी हुआ जैसा कि आपने ख़ुद देखा कि पहले दिन के बाद पिच से मिट्टी में उड़ने लगी। हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि हमें लगा था कि पिच तीसरे दिन या उसके बाद स्पिन करना शुरू करेगी। क्यूरेटर भी ऐसा नहीं चाहते थे जैसा उस मैच में हुआ।"

तो गुवाहाटी में हमें कैसी पिच देखने को मिल सकती है?

कोटक ने कहा, "अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि लाल मिट्टी वाली मिकेट पर उछाल थोड़ी अधिक होगी। और विकेट में कितनी नमी होती है यह मौसम पर निर्भर करेगा और यह पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करेगा। कोलकाता में यह चकित करने योग्य था जिस तरह से दूसरे दिन से ही पिच से मिट्टी उड़ने लग गई थी। उम्मीद है कि यह विकेट बेहतर खेलेगी।"

"पिच से कितनी सीम मूवमेंट मिलेगी, कल शाम में पिच पर कितनी घास छोड़ी जाएगी, सुबह से शाम तक मौसम कैसा रहेगा मुझे सच में नहीं पता। तो इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है लेकिन यह एक अच्छी विकेट होगी और उम्मीद है कि हमें चार-पांच दिन तक की अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।"

टेस्ट से दो दिन पहले शाम के 4.40 बजे बरसापारा स्टेडियम • Karthik Krishnaswamy/ESPNcricinfo

साउथ अफ़्रीका के गेंदबाज़ी कोच पाइट बोथा ने कहा कि ख़राब रौशनी खेल को प्रभावित कर सकती है और उन्होंने कल देखा था कि शाम के चार बजे ही अंधेरा होने लगा था। बोथा को लगता है कि तेज़ गेंदबाज़ों को भी शुरुआत में पिच से मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि यहां ठंड होगी लेकिन सुबह नौ बजे गर्मी थी। लेकिन पिच में थोड़ी बहुत नमी तो रहेगी ही तो मुझे लगता है कि पहले घंटे में नई गेंद की भूमिका अहम होगी। लेकिन कब तक नई गेंद से मदद मिलेगी यह नहीं कह सकते। हमें इंतज़ार करना होगा। डरबन में भी मैच नौ बजे शुरू होता है और शुरुआती घंटे में गेंद हरकत करती है।"

गुवाहाटी की पिच एक लाल मिट्टी वाली पिच होगी जहां उछाल अच्छी होगी और गेंद बल्ले पर आसानी से आएगा। ऐसी उम्मीद है कि पहले दो दिन पिच पर टर्न नहीं मिलेगी। तेज़ गेंदबाज़ों को शुरुआत में मदद मिल सकती है और ख़राब रौशनी के चलते खेल जल्दी समाप्त हो सकता है।