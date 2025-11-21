भारत के ख़िलाफ़ होने वाली सीरीज़ में वापसी करेंगे अनरिख़ नॉर्ख़िए
साउथ अफ़्रीका ने भारत के ख़िलाफ़ होने वाली वनडे और T20 टीम के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है
तेज़ गेंदबाज़ अनरिख़ नॉर्ख़िए को अगले महीने भारत के ख़िलाफ़ होने वाली T20I सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया है। 2024 T20 विश्व कप फ़ाइनल के बाद यह पहली बार होगा जब वह साउथ अफ़्रीका के लिए खेलेंगे।
नॉर्ख़िए स्ट्रेस फ्रैक्चर के रिहैब के कारण बाहर थे। हाल ही में उन्होंने T20 चैलेंज में डॉल्फ़िन के लिए वापसी की है। वह उस टूर्नामेंट में पांच मैच खेल चुके हैं और वर्तमान में विकेट चार्ट पर नौवें स्थान पर हैं। उनका टीम में शामिल होना बताता है कि साउथ अफ़्रीका अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 विश्व कप के लिए उनके चयन पर विचार कर रहा है।
नॉर्ख़िए को भारत में T20I से पहले खेले जाने वाले वनडे मैचों की टीम में शामिल नहीं किया गया है। नियमित कप्तान टेम्बा बवूमा चोट के कारण पाकिस्तान सीरीज़ से बाहर रहने के बाद टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स को टीम से बाहर कर दिया गया है। रूबीन हरमन ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाल ही में डेब्यू किया था।
T20I टीम में क्विंटन डिकॉक की वापसी के कारण रयान रिकलटन के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब T20 विश्व कप टीम में भी उनकी जगह को लेकर संशय है। डिकॉक ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरे वनडे में नाबाद 123 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी वापसी के बाद से खेले गए चार T20I में 1, 23, 7 और 0 का स्कोर बनाया है, लेकिन भारत में T20I में उनका औसत 50.88 है और स्ट्राइक रेट 142.23 है।
रीज़ा हेंड्रिक्स की भी टीम में वापसी हुई है, जिसके कारण आक्रामक बल्लेबाज़ लुआन डे प्रिटोरियस को T20I टीम में जगह नहीं मिली। डोनोवन फ़रेरा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ T20I में साउथ अफ़्रीका की कप्तानी की थी। उन्होंने टीम में अपनी जगह बनाए रखी है, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस भी चोट के बाद टीम में वापस आए हैं। डेविड मिलर भी T20I टीम में हैं। उन्होंने आख़िरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफ़ी में साउथ अफ़्रीका के लिए खेला था।
वनडे 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को क्रमशः रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे, जबकि पांच T20I 9 से 19 दिसंबर तक आयोजित होंगे।
भारत के ख़िलाफ़ साउथ अफ़्रीका की वनडे टीम
टेम्बा बवूमा (कप्तान), ऑटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डीज़ॉर्ज़ी, रूबीन हरमन, केशव महाराज, मार्को यानसन, ऐडन मारक्रम, रियान रिकलटन, प्रेनेलन सुब्रेयन
भारत के ख़िलाफ़ साउथ अफ़्रीका की T20I टीम
ऐडन मारक्रम (कप्तान), ऑटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डीज़ॉर्ज़ी, डोनोवन फ़रेरा, रीज़ा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, जॉर्ज लिंडे, क्वीना मफ़ाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, अनरिख़ नॉर्खि़ए, ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज