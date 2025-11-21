भारत के ख़िलाफ़ होने वाली सीरीज़ में वापसी करेंगे अनरिख़ नॉर्ख़िए

T20I टीम में क्विंटन डिकॉक की वापसी के कारण रयान रिकलटन के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब T20 विश्व कप टीम में भी उनकी जगह को लेकर संशय है। डिकॉक ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरे वनडे में नाबाद 123 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी वापसी के बाद से खेले गए चार T20I में 1, 23, 7 और 0 का स्कोर बनाया है, लेकिन भारत में T20I में उनका औसत 50.88 है और स्ट्राइक रेट 142.23 है।

रीज़ा हेंड्रिक्स की भी टीम में वापसी हुई है, जिसके कारण आक्रामक बल्लेबाज़ लुआन डे प्रिटोरियस को T20I टीम में जगह नहीं मिली। डोनोवन फ़रेरा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ T20I में साउथ अफ़्रीका की कप्तानी की थी। उन्होंने टीम में अपनी जगह बनाए रखी है, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस भी चोट के बाद टीम में वापस आए हैं। डेविड मिलर भी T20I टीम में हैं। उन्होंने आख़िरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफ़ी में साउथ अफ़्रीका के लिए खेला था।

वनडे 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को क्रमशः रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे, जबकि पांच T20I 9 से 19 दिसंबर तक आयोजित होंगे।

भारत के ख़िलाफ़ साउथ अफ़्रीका की वनडे टीम

टेम्बा बवूमा (कप्तान), ऑटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डीज़ॉर्ज़ी, रूबीन हरमन, केशव महाराज, मार्को यानसन, ऐडन मारक्रम, रियान रिकलटन, प्रेनेलन सुब्रेयन

भारत के ख़िलाफ़ साउथ अफ़्रीका की T20I टीम