गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हुए रबाडा
अब वह वनडे और T20I सीरीज़ में भी नहीं खेलेंगे
साउथ अफ़्रीका के तेज़ गेंदबाज़ कगिसो रबाडा शनिवार से गुवाहाटी में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी पसलियों में चोट है, जो उन्हें कोलकाता टेस्ट से पहले लगी थी।
क्रिकेट साउथ अफ़्रीका (CSA) ने सुबह एक बयान जारी करते हुए कहा, "रबाडा की यह चोट मेडिकल टीम की क़रीबी निगरानी में है। प्रभावित हिस्से में लगातार दर्द होने की वजह से रबाडा को पूरे दौरे से हटा दिया गया है। वह अपने चार हफ़्ते के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के शुरुआती चरण को प्रोटियाज़ मेडिकल टीम के साथ जारी रखेंगे और दूसरे टेस्ट के बाद साउथ अफ़्रीका लौटेंगे।"
इसका मतलब है कि वह दौरे के सीमित ओवर सीरीज़ से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, रबाडा ने चोट लगने के बाद से पिछले मंगलवार तक एक भी गेंद नहीं फेंकी थी और बुधवार को गुवाहाटी में भी ट्रेनिंग नहीं की।
रबाडा की चोट को देखते हुए CSA ने लुंगी एनगिडी को दल में बुलाया है। वहीं पहले टेस्ट में रबाडा की अनुपस्थिति में मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश ने तेज़ गेंदबाज़ी की कमान संभाली थी।