गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हुए रबाडा

क्रिकेट साउथ अफ़्रीका (CSA) ने सुबह एक बयान जारी करते हुए कहा, "रबाडा की यह चोट मेडिकल टीम की क़रीबी निगरानी में है। प्रभावित हिस्से में लगातार दर्द होने की वजह से रबाडा को पूरे दौरे से हटा दिया गया है। वह अपने चार हफ़्ते के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के शुरुआती चरण को प्रोटियाज़ मेडिकल टीम के साथ जारी रखेंगे और दूसरे टेस्ट के बाद साउथ अफ़्रीका लौटेंगे।"