मैच (14)
Asia Cup Rising Stars (2)
The Ashes (1)
BAN vs IRE (1)
WBBL (1)
NPL (1)
Abu Dhabi T10 (3)
Tri-Series U19 (IND) (1)
ENG vs ENG Lions (1)
IND vs SA (1)
NZ vs WI (1)
Pakistan T20I Tri-Series (1)
ख़बरें

गिल आधिकारिक तौर पर गुवाहाटी टेस्ट से बाहर, पंत कप्तान

गिल अब अपनी चोट की जांच के लिए मुंबई जाएंगे

ESPNcricinfo स्टाफ़
21-Nov-2025 • 4 hrs ago
2:53

करीम: पंत की कप्तानी भी उनकी बल्लेबाज़ी की तरह अनप्रेडिक्टेबल होगी

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल गुवाहाटी में शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कोलकाता टेस्ट के दौरान गिल को गर्दन में चोट लगी थी और वह पूरे मैच से बाहर हो गए थे।
भारत के उपकप्तान ऋषभ पंत इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान होंगे। कोलकाता में गिल के मैदान छोड़ने के बाद भी पंत ने कप्तानी की थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कप्तान के रूप में यह उनका पहला टेस्ट मैच होगा।
कोलकाता के एक अस्पताल की निगरानी में कुछ समय बिताने के बाद गिल 19 नवंबर को गुवाहाटी पहुंचे थे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि वह मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। शुक्रवार सुबह BCCI द्वारा जारी बयान के अनुसार गिल अपनी चोट की आगे की जांच के लिए मुंबई जाएंगे।
ESPNcricinfo ने गुरुवार को ही यह बताया था कि गिल अगर इतनी जल्दी खेलते हैं तो उन्हें दोबारा गर्दन में खिंचाव का ख़तरा है। इसलिए उन्हें और आराम की सलाह दी गई है। यह स्थिति साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 30 नवंबर से शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों में उनकी चयन संभावना पर भी असर डाल सकती है। उस सीरीज़ की टीम 23 नवंबर को चुनी जाने की उम्मीद है।
गिल का कोई रिप्लेसमेंट नामित नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि साई सुदर्शन, देवदत्त पड़िक्कल और नीतीश कुमार रेड्डी में से से कोई एक गिल की जगह लेगा। हालांकि टीम संतुलन को देखते हुए इनमें से किसी दो को भी जगह मिल सकती है।
Shubman GillRishabh PantIndiaIndia vs South AfricaSouth Africa tour of India

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback