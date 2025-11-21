गिल आधिकारिक तौर पर गुवाहाटी टेस्ट से बाहर, पंत कप्तान

कोलकाता के एक अस्पताल की निगरानी में कुछ समय बिताने के बाद गिल 19 नवंबर को गुवाहाटी पहुंचे थे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि वह मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। शुक्रवार सुबह BCCI द्वारा जारी बयान के अनुसार गिल अपनी चोट की आगे की जांच के लिए मुंबई जाएंगे।

ESPNcricinfo ने गुरुवार को ही यह बताया था कि गिल अगर इतनी जल्दी खेलते हैं तो उन्हें दोबारा गर्दन में खिंचाव का ख़तरा है। इसलिए उन्हें और आराम की सलाह दी गई है। यह स्थिति साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 30 नवंबर से शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों में उनकी चयन संभावना पर भी असर डाल सकती है। उस सीरीज़ की टीम 23 नवंबर को चुनी जाने की उम्मीद है।