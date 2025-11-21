मैच (9)
The Ashes (1)
BAN vs IRE (1)
Asia Cup Rising Stars (2)
Tri-Series U19 (IND) (1)
NPL (1)
Pakistan T20I Tri-Series (1)
WBBL (1)
ENG vs ENG Lions (1)
ख़बरें

भूकंप के कारण तीन मिनट तक रूका रहा बांग्लादेश-आयरलैंड टेस्ट

5.5 तीव्रता का यह भूकंप बांग्लादेश और भारत के पूर्वी हिस्से में आया था

Mohammad Isam
मोहम्मद इसाम
21-Nov-2025 • 41 mins ago
The Ireland contingent comes out to the ground as spectators leave their seats, Bangladesh vs Ireland, 2nd Test, Dhaka, 3rd day, November 21, 2025

डगआउट से बाहर होकर खुले मैदान की तरफ़ जाती हुई आयरलैंड की टीम  •  BCB

भूकंप के कारण बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच ढाका में चल रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल को तीन मिनट के लिए रोकना पड़ा। 5.5 तीव्रता का यह भूकंप बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में शुक्रवार सुबह आया।
भूकंप के झटके ज़ोरदार थे और झटके महसूस होते ही स्टैंड में तुरंत घबराहट फैल गई। खिलाड़ी और अंपायर खुले मैदान में पिच के पास इकट्ठा हो गए और दोनों ड्रेसिंग रूम को लगभग 10.38am (भारत में 10.08am) पर खाली कराया गया। वहीं दर्शक खुले स्थानों की तलाश में भागे। कुछ स्टेडियम के बाहर चले गए, जबकि कुछ ग्राउंड के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। मीडिया सेंटर भी जल्दी खाली हो गया क्योंकि लोग सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे।
भूकंप की मैग्नीट्यूड को लेकर कुछ भ्रम है, लेकिन बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया ने बताया कि इसे रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज किया गया, जिसका केंद्र ढाका से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में था। राजधानी में कम से कम दो इमारतों के नुक़सान की रिपोर्ट आई है, लेकिन किसी हताहत की पुष्टि नहीं हुई है।
भारत के कोलकाता और गुवाहाटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोलकाता में भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच पहला टेस्ट हुआ था, वहीं गुवाहाटी में दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट होना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर हिस्से में भी ये झटके महसूस किए गए।
ढाका टेस्ट में रुकावट के बाद खेल फिर शुरू हुआ, जहां आयरलैंड ने पहले सत्र में दो और विकेट खोए। बांग्लादेश के 476 रन के जवाब में तीसरे दिन लंच तक उनका स्कोर सात विकेट के नुक़सान पर 211 रन हो गया है।
IrelandBangladeshBangladesh vs IrelandIreland tour of Bangladesh

मोहम्मद इसाम ESPNcricinfo के बांग्लादेश संवाददाता हैं. @isam84

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback