भूकंप के कारण तीन मिनट तक रूका रहा बांग्लादेश-आयरलैंड टेस्ट

भूकंप के झटके ज़ोरदार थे और झटके महसूस होते ही स्टैंड में तुरंत घबराहट फैल गई। खिलाड़ी और अंपायर खुले मैदान में पिच के पास इकट्ठा हो गए और दोनों ड्रेसिंग रूम को लगभग 10.38am (भारत में 10.08am) पर खाली कराया गया। वहीं दर्शक खुले स्थानों की तलाश में भागे। कुछ स्टेडियम के बाहर चले गए, जबकि कुछ ग्राउंड के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। मीडिया सेंटर भी जल्दी खाली हो गया क्योंकि लोग सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे।

भूकंप की मैग्नीट्यूड को लेकर कुछ भ्रम है, लेकिन बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया ने बताया कि इसे रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज किया गया, जिसका केंद्र ढाका से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में था। राजधानी में कम से कम दो इमारतों के नुक़सान की रिपोर्ट आई है, लेकिन किसी हताहत की पुष्टि नहीं हुई है।

भारत के कोलकाता और गुवाहाटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोलकाता में भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच पहला टेस्ट हुआ था, वहीं गुवाहाटी में दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट होना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर हिस्से में भी ये झटके महसूस किए गए।