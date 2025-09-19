मैच (7)
एशिया कप (2)
IRE vs ENG (1)
PAK vs SA (1)
One-Day Cup (1)
CPL (1)
IND W vs AUS W (1)
परिणाम
पहला अनाधिकृत टेस्ट, लखनऊ, September 16 - 19, 2025, ऑस्ट्रेलिया ए का भारत दौरा
पिछला
अगला

मैच ड्रॉ

लाइव
स्कोरकार्ड
रिपोर्ट
न्यूज़
फ़ोटो
बेट
फ़ैन रेटिंग
रिपोर्ट

बारिश से प्रभावित दिन को पड़िक्कल ने किया अपने नाम

चौथे और आख़िरी दिन हो सका सिर्फ़ 46.1 ओवर

Daya Sagar
दया सागर
19-Sep-2025 • 1 hr ago
Devdutt Padikkal brought up a century, India A vs Australia A, 1st unofficial Test, 4th day, Lucknow, September 19, 2025

Devdutt Padikkal ने 150 रनों की पारी खेली  •  Tanuj/ Ekana Cricket Stadium

ऑस्ट्रेलिया ए 532/6 और 56/0 (कॉन्सटास 27, केलावे 24) और भारत ए 531/7 (पड़िक्कल 150, जुरेल 140, रॉकीचॉली 3/159), मैच ड्रॉ
कर्नाटक और भारत के बल्लेबाज़ देवदत्त पड़िक्कल ने बारिश से प्रभावित भारत ए-ऑस्ट्रेलिया ए पहले अनाधिकृत टेस्ट मैच के चौथे दिन को अपनी बेहतरीन बल्लेबाज़ी से अपना बना लिया। आख़िरी दिन बारिश के कारण सिर्फ़ 46.1 ओवर का खेल हो सका और तय समय से एक घंटा पहले दोनों टीमों ने हाथ मिलाकर ड्रॉ को स्वीकार कर लिया।
हालांकि इस दौरान पड़िक्कल ने अपने गुरुवार के स्कोर नाबाद 86 से खेलना शुरू किया और एक बेहतरीन शतक लगाकर 150 रनों की शानदार पारी खेली। गुरुवार के शतकवीर बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल ने 140 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 228 रनों की मैराथन साझेदारी हुई।
पड़िक्कल को दिन के पहले ही ओवर में एक जीवनदान मिला, जब ज़ेवियर बार्टलेट की बाहर निकलती गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन विकेटकीपर जॉश फ़िलिपे ने उनका आसान कैच छोड़ दिया और गेंद बाउंड्री के लिए निकल गई। इसके बाद दिन के आठवें ओवर में उन्होंने कोरी रॉकीचॉली की गेंद को मिडविकेट की दिशा में हल्के हाथों से खेल उन्होंने अपना छठा प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया।
जुरेल कल के अपने 113 के स्कोर में बस 27 रन और जोड़ सके और फ़र्गस ओ'नील की फ़ुलर गेंद को मिड ऑफ़ के ऊपर से इनसाइड आउट मारने के चक्कर में मिड ऑफ़ पर लियम स्कॉट को कैच दे बैठे। इसके बाद पड़िक्कल और तनुष कोटियान (16) के बीच भी 41 और पड़िक्कल-हर्ष दुबे (16) के बीच 29 रन के बीच साझेदारी हुई और लंच से पहले भारत ए 500 के पार पहुंच चुका था।
लंच के बाद सिर्फ़ 3.1 ओवर का खेल हो सका और तेज़ बारिश आ गई। यह मैच लगातार बारिश से प्रभावित रहा और चारों दिन बारिश हुई। बारिश के कारण चौथे दिन भी लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक खेल रुका रहा। शाम को तीन बजे जब फिर से खेल शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ए के स्कोर से एक रन पहले ही भारत ए ने अपनी पारी घोषित कर दी।
खेल के आख़िरी घंटे में गुरनूर बराड़ को छोड़कर भारत के सभी गेंदबाज़ों ने गेंदबाज़ी की, लेकिन कोई भी गेंदबाज़ पहली पारी की ही तरह ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज़ों सैम कॉन्सटास और कैंपबेल केलावे को परेशान नहीं कर सका।
दूसरा अनाधिकृत टेस्ट मैच 23 सितंबर से लखनऊ में ही खेला जाएगा, जिसमें मोहम्मद सिराज और केएल राहुल भी भारत ए दल का हिस्सा हैं।
Devdutt PadikkalDhruv JurelIndia A (India Blues)Australia AAustralia A vs India AAustralia A tour of India

दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

Language
Hindi
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

बारिश से प्रभावित दिन को पड़िक्कल ने किया अपने नाम

चौथे और आख़िरी दिन हो सका सिर्फ़ 46.1 ओवर

बारिश से प्रभावित दिन को पड़िक्कल ने किया अपने नाम

जुरेल के शतक से भारत ए का मज़बूत जवाब

जगदीशन के बाद सुदर्शन और पड़िक्कल ने भी लगाया अर्धशतक, श्रेयस हुए फ़ेल

जुरेल के शतक से भारत ए का मज़बूत जवाब

ऑस्ट्रेलिया ए के लिए निरंतर प्रदर्शन कर फ़िलिपे की नज़रें राष्ट्रीय टीम में वापसी पर

भारत ए के ख़िलाफ़ विस्फ़ोटक शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज़ ने स्पिन खेलने के लिए नेथन लायन से भी मदद ली थी

ऑस्ट्रेलिया ए के लिए निरंतर प्रदर्शन कर फ़िलिपे की नज़रें राष्ट्रीय टीम में वापसी पर

कॉन्स्टास के बाद फ़िलिपे ने भी लगाया शतक, दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया ए के नाम

अभिमन्यु अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए, जगदीशन का अर्धशतक

कॉन्स्टास के बाद फ़िलिपे ने भी लगाया शतक, दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया ए के नाम

शतक लगाकर कॉन्स्टास ने ऐशेज़ के लिए ठोका अपना दावा

कॉन्स्टास ने कहा, "पिछला कुछ समय मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इस पारी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी"

शतक लगाकर कॉन्स्टास ने ऐशेज़ के लिए ठोका अपना दावा
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
ऑस्ट्रेलिया ए पारी
खिलाड़ीRb
सैम कॉन्स्टास
नाबाद2749
सी केलावे
नाबाद2447
अतिरिक्त(b 5)
कुल56(0 विकेट; 16 Ovs)
<1 / 2>