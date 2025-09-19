बारिश से प्रभावित दिन को पड़िक्कल ने किया अपने नाम

ऑस्ट्रेलिया ए 532/6 और 56/0 (कॉन्सटास 27, केलावे 24) और भारत ए 531/7 (पड़िक्कल 150, जुरेल 140, रॉकीचॉली 3/159), मैच ड्रॉ

हालांकि इस दौरान पड़िक्कल ने अपने गुरुवार के स्कोर नाबाद 86 से खेलना शुरू किया और एक बेहतरीन शतक लगाकर 150 रनों की शानदार पारी खेली। गुरुवार के शतकवीर बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल ने 140 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 228 रनों की मैराथन साझेदारी हुई।

जुरेल कल के अपने 113 के स्कोर में बस 27 रन और जोड़ सके और फ़र्गस ओ'नील की फ़ुलर गेंद को मिड ऑफ़ के ऊपर से इनसाइड आउट मारने के चक्कर में मिड ऑफ़ पर लियम स्कॉट को कैच दे बैठे। इसके बाद पड़िक्कल और तनुष कोटियान (16) के बीच भी 41 और पड़िक्कल-हर्ष दुबे (16) के बीच 29 रन के बीच साझेदारी हुई और लंच से पहले भारत ए 500 के पार पहुंच चुका था।

लंच के बाद सिर्फ़ 3.1 ओवर का खेल हो सका और तेज़ बारिश आ गई। यह मैच लगातार बारिश से प्रभावित रहा और चारों दिन बारिश हुई। बारिश के कारण चौथे दिन भी लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक खेल रुका रहा। शाम को तीन बजे जब फिर से खेल शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ए के स्कोर से एक रन पहले ही भारत ए ने अपनी पारी घोषित कर दी।

खेल के आख़िरी घंटे में गुरनूर बराड़ को छोड़कर भारत के सभी गेंदबाज़ों ने गेंदबाज़ी की, लेकिन कोई भी गेंदबाज़ पहली पारी की ही तरह ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज़ों सैम कॉन्सटास और कैंपबेल केलावे को परेशान नहीं कर सका।