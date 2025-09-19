सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाने के इरादे से दिल्ली में होगी भारत-ऑस्ट्रेलिया में भिड़ंत

मांधना इकलौती बल्लेबाज़ हैं जिनके नाम इस सीरीज़ में 100 या अधिक रन हैं। दो मैचों में 87.50 की औसत से 175 रन बना सकी भारतीय ओपनर एक शतक और एक अर्धशतक लगा चुकी हैं। भारतीय टीम को सीरीज़ के निर्णायक मैच में भी मांधना से काफ़ी उम्मीदें होंगी। दीप्ति शर्मा ने पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी और टीम को मजबूत स्कोर तक ले गई थीं। दीप्ति की गेंदबाज़ी भी टीम के लिए काफ़ी अहम है।