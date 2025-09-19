सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाने के इरादे से दिल्ली में होगी भारत-ऑस्ट्रेलिया में भिड़ंत
दिल्ली में खेला जाएगा निर्णयक मैच, 1-1 से बराबरी पर है सीरीज़
बड़ी तस्वीर
शनिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमें आमने-सामने होंगी तो दोनों की निगाहें सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाने पर होंगी। सीरीज़ के पहले दो मैच न्यू चंडीगढ़ में खेले गए थे जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहला और भारत ने दूसरा मैच अपने नाम किया था। पहले मैच में हार के बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच में शानदार वापसी की थी और ऑस्ट्रेलिया को रनों के लिहाज़ से सबसे बड़ी हार थमाई थी। भारतीय टीम की बल्लेबाज़ी के साथ ही गेंदबाज़ी भी कमाल की रही थी।
कप्तान हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मध्यक्रम में अभी भी भारत को सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। हालांकि, शीर्ष तीन बल्लेबाज़ों के प्रदर्शन ने टीम को राहत पहुंचाने का काम किया है। ख़ास तौर से स्मृति मांधना ने पिछले मैच में जिस तरह का आतिशी शतक लगाया था वह भारत के लिए काफ़ी शानदार बात थी। गेंदबाज़ी में भी टीम का प्रदर्शन ठीक रहा है, लेकिन नई गेंद से अब भी टीम इंडिया को और बेहतर करने की आवश्यकता है।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहले मैच में जिस प्रकार का रन चेज़ उन्होंने किया था वह उनके अंदाज़ को बयां करता है। हालांकि, दूसरे मैच में स्थिति एकदम विपरीत रही और टीम बड़े स्कोर का पीछा करते हुए बिखर गई थी। फ़ीबी लिचफ़ील्ड को पिछले मैच में क्यों आराम दिया गया था इसका कोई कारण सामने नहीं आया था। हालांकि उनकी जगह खेलने उतरी जॉर्जिया वॉल खाता भी नहीं खोल सकी थीं। ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लेइंग इलेवन में फिर बदलाव कर सकता है।
इन पर रहेंगी निगाहें
मांधना इकलौती बल्लेबाज़ हैं जिनके नाम इस सीरीज़ में 100 या अधिक रन हैं। दो मैचों में 87.50 की औसत से 175 रन बना सकी भारतीय ओपनर एक शतक और एक अर्धशतक लगा चुकी हैं। भारतीय टीम को सीरीज़ के निर्णायक मैच में भी मांधना से काफ़ी उम्मीदें होंगी। दीप्ति शर्मा ने पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी और टीम को मजबूत स्कोर तक ले गई थीं। दीप्ति की गेंदबाज़ी भी टीम के लिए काफ़ी अहम है।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाली डार्सी ब्राउन एक बार फिर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगी। एलिस पेरी पूरी तरह फ़िट नहीं लग रही हैं जो लिचफ़ील्ड की वापसी हो सकती है। लिचफ़ील्ड ने यदि मैच में हिस्सा लिया तो वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती हैं।
संभावित एकादश
भारत : स्मृति मांधना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, स्नेह राणा, रेणुका सिंह , क्रांति गौड़।
ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), फ़ीबी लिचफ़ील्ड, ऐलिस पेरी, बेथ मूनी, ऐनाबेल सदरलैंड, एश्ली गार्डनर, तालिया मैक्ग्रा, अलाना किंग, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वेयरहम, मेगन शूट।