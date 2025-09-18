मैच (15)
परिणाम
10वां मैच (N), दुबई, September 17, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला

पाकिस्तान की 41 रन से जीत

रिपोर्ट

शाहीन अफ़रीदी के ऑलराउंड प्रदर्शन ने पाकिस्तान को सुपर-4 में पहुंचाया

UAE को 41 रन से हराने में पाकिस्तानी स्पिनर्स का भी रहा अहम योगदान

नीरज पाण्डेय
17-Sep-2025 • 1 hr ago
Shaheen Shah Afridi's trademark celebration came out early, UAE vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 17, 2025

शाहीन ने दिखाया ऑलराउंड प्रदर्शन  •  Asian Cricket Council

पाकिस्तान 146 पर 9 (फ़ख़र 50, शाहीन 29*, ज़ुनैद 18 पर 4 और सिमरनजीत 26 पर 3) ने UAE 105 (चोपड़ा 35, अबरार 13 पर 2, शाहीन 16 पर 2 और रउफ़ 16 पर 2) को 41 रनों से हराया
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। UAE के ख़िलाफ़ एक घंटे की देरी से शुरू हुए मैच में पाकिस्तान ने 41 रनों से जीत हासिल की है। मैच रेफ़री एंडी पाइक्राफ्ट के ख़िलाफ़ विरोध के चलते पाकिस्तान की टीम काफ़ी देरी से स्टेडियम पहुंची और यही वजह रही की मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान ने नौ विकेट के नुक़सान पर 146 रनों का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में UAE की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 105 पर ढेर हो गई।
पारी की पांचवी गेंद पर ही सईम अयूब का विकेट गिरने के कारण पाकिस्तान की शुरुआत काफ़ी खराब रही। इस टूर्नामेंट में यह लगातार तीसरा मैच था जिसमें अयूब शून्य के स्कोर पर आउट हुए हैं। इसके बाद तीसरे ओवर में केवल नौ रन के स्कोर पर दूसरे ओपनर साहिबज़ादा फ़रहान भी आउट हो गए। यहां से अनुभवी बल्लेबाज फ़ख़र ज़मान ने 36 गेंद में 50 रनों की पारी खेलते हुए टीम को संभाला। बीच के ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह ने तीन विकेट लेकर पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुक़सान पर 110 रन कर दिया था।
जब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम 140 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगी तब शाहीन शाह अफ़रीदी ने बल्ले से एक बार और कमाल दिखाया। उन्होंने केवल 14 गेंद में नाबाद 29 रनों की पारी खेली जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल रहे। उनकी पारी के चलते ही पाकिस्तान 146 के स्कोर तक पहुंच पाया। दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ जुनैद सिद्दीकी ने लगातार दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया और चार विकेट अपने नाम किए।
लक्ष्य का पीछा करते हुए UAE ने धुआंधार शुरुआत की थी और पावरप्ले का पूरा फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पारी के तीसरे ओवर में शाहीन अफ़रीदी ने आलीशान शराफ़ु को क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद पांचवें ओवर में 35 के कुल स्कोर पर कप्तान मुहम्मद वसीम भी चलते बने। अगले ओवर में मोहम्मद ज़ोहैब भी आउट हुए और इस तरह UAE की टीम पावरप्ले में तीन विकेट के नुक़सान पर केवल 38 रन बना सकी। पाकिस्तान ने इसके बाद से UAE को वापसी के बहुत कम मौक़े दिए।
राहुल चोपड़ा और ध्रुव पराशर के बीच चौथे विकेट के लिए 48 रनों की एक अच्छी साझेदारी हुई लेकिन धीमी रन गति ने इस साझेदारी के असर को कम कर दिया। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर 20 रन बनाकर पराशर आउट हुए और इसके बाद UAE की पारी सिमटने में अधिक समय नहीं लगा। चोपड़ा ने 35 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए शाहीन के अलावा हारिस रउफ़ और अबरार अहमद ने भी दो-दो विकेट लिए।
ओवर 18 • UAE 105/10

सिमरनजीत सिंह रन आउट (साहिबज़ादा फ़रहान) 1 (4b 0x4 0x6 4m) SR: 25
W
हैदर अली c साहिबज़ादा फ़रहान b रउफ़ 6 (6b 1x4 0x6 11m) SR: 100
W
मोहम्मद रोहिद रन आउट (रउफ़/†हारिस) 2 (1b 0x4 0x6 1m) SR: 200
W
पाकिस्तान की 41 रन से जीत
मैच न्यूज़

UAE पारी
खिलाड़ीRb
ए शराफ़ु
बोल्ड128
मुहम्मद वसीम
कैच1415
मोहम्मद ज़ोहैब
बोल्ड49
आर चोपड़ा
कैच3535
ध्रुव पराशर
कैच2023
आसिफ़ ख़ान
बोल्ड04
हर्षित कौशिक
कैच01
हैदर अली
कैच66
सिमरनजीत सिंह
रन आउट14
जुनैद सिद्दीक़ी
नाबाद00
मोहम्मद रोहिद
रन आउट21
अतिरिक्त(lb 3, w 8)
कुल105(10 विकेट; 17.4 Ovs)
पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत22044.793
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान2020-3.375
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका22041.546
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान21122.150
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका