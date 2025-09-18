शाहीन अफ़रीदी के ऑलराउंड प्रदर्शन ने पाकिस्तान को सुपर-4 में पहुंचाया
UAE को 41 रन से हराने में पाकिस्तानी स्पिनर्स का भी रहा अहम योगदान
ओवर 18 • UAE 105/10
UAE के ख़िलाफ़ मैच से पहले पाकिस्तान ने रद्द की प्रेस कॉन्फ़्रेंस
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ UAE को अपने शीर्ष क्रम से होगी आस
|खिलाड़ी
|R
|b
|बोल्ड
|12
|8
|कैच
|14
|15
|बोल्ड
|4
|9
|कैच
|35
|35
|कैच
|20
|23
|बोल्ड
|0
|4
|कैच
|0
|1
|कैच
|6
|6
|रन आउट
|1
|4
|नाबाद
|0
|0
|रन आउट
|2
|1
|अतिरिक्त
|(lb 3, w 8)
|कुल
|105(10 विकेट; 17.4 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|4
|1.546
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.270
|अफ़ग़ानिस्तान
|2
|1
|1
|2
|2.150
|हॉन्ग कॉन्ग
|3
|0
|3
|0
|-2.151