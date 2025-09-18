शाहीन अफ़रीदी के ऑलराउंड प्रदर्शन ने पाकिस्तान को सुपर-4 में पहुंचाया

पाकिस्तान 146 पर 9 (फ़ख़र 50, शाहीन 29*, ज़ुनैद 18 पर 4 और सिमरनजीत 26 पर 3) ने UAE 105 (चोपड़ा 35, अबरार 13 पर 2, शाहीन 16 पर 2 और रउफ़ 16 पर 2) को 41 रनों से हराया

जब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम 140 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगी तब शाहीन शाह अफ़रीदी ने बल्ले से एक बार और कमाल दिखाया। उन्होंने केवल 14 गेंद में नाबाद 29 रनों की पारी खेली जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल रहे। उनकी पारी के चलते ही पाकिस्तान 146 के स्कोर तक पहुंच पाया। दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ जुनैद सिद्दीकी ने लगातार दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया और चार विकेट अपने नाम किए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए UAE ने धुआंधार शुरुआत की थी और पावरप्ले का पूरा फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पारी के तीसरे ओवर में शाहीन अफ़रीदी ने आलीशान शराफ़ु को क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद पांचवें ओवर में 35 के कुल स्कोर पर कप्तान मुहम्मद वसीम भी चलते बने। अगले ओवर में मोहम्मद ज़ोहैब भी आउट हुए और इस तरह UAE की टीम पावरप्ले में तीन विकेट के नुक़सान पर केवल 38 रन बना सकी। पाकिस्तान ने इसके बाद से UAE को वापसी के बहुत कम मौक़े दिए।