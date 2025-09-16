पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों के सामने फ़ॉर्म में लौटने की चुनौती
पाकिस्तान और UAE के बीच होने वाले मुक़ाबले की संभावित एकादश और पिच पर एक नज़र
पाकिस्तान की टीम बुधवार को UAE के ख़िलाफ़ दुबई में एशिया कप मुक़ाबले में उतरेगी। पाकिस्तान पिछला मैच भारत से हार चुका है, उन्हें इस मैच में जीत की सख़्त ज़रूरत होगी। तो चलिए जानते हैं इस मैच की संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट।
संभावित एकादश
पिछले मुकाबले में पाकिस्तान का शीर्षक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। 64 रन तक टीम के 6 बल्लेबाज़ पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में UAE के ख़िलाफ़ बल्लेबाज़ों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। गेंदबाज़ी में शाहीन अफ़रीदी बेहद महंगे साबित हुए थे। उन्हें भी फ़ॉर्म में वापसी करनी होगी।
पाकिस्तान संभावित XI: साहिबज़ादा फ़रहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फ़ख़र ज़मान, आग़ा सलमान (कप्तान), हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ़, शाहीन अफ़रीदी, सुफ़ियान मुक़ीम, अबरार अहमद।
UAE ने अपने पिछले मुक़ाबले में ओमान को 42 रन से हराया था। ऐसे में टीम शायद अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव नहीं करेगी, क्योंकि बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ दोनों का प्रदर्शन शानदार रहा था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ UAE आत्मविश्वास से भरी टीम के साथ उतरेगी।
UAE संभावित XI: अलीशान शराफु़, मोहम्मद वसीम (कप्तान), मोहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ ख़ान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हाइडर अली, मोहम्मद रोहिद ख़ान, मोहम्मद ज़वादुल्लाह और जुनैद सिद्दीक़ी।
पिच रिपोर्ट और मौसम
यह मुक़ाबला भी दुबई में खेला जाएगा। यहां की पिच धीमी देखने को मिल रही है। ऐसे में यहां पर बड़े स्कोर वाले मैच अब तक देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि शराफ़ु और वसीम दो ऐसे यूएई के बल्लेबाज़ हैं जो तेज़ी से खेलना पसंद करते हैं। लेकिन मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है पिच धीमी होने लग जाती है। मौसम तो यहां पर गर्म ही बना रहेगा।