पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों के सामने फ़ॉर्म में लौटने की चुनौती

संभावित एकादश

पिछले मुकाबले में पाकिस्तान का शीर्षक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। 64 रन तक टीम के 6 बल्लेबाज़ पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में UAE के ख़‍िलाफ़ बल्लेबाज़ों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। गेंदबाज़ी में शाहीन अफ़रीदी बेहद महंगे साबित हुए थे। उन्हें भी फ़ॉर्म में वापसी करनी होगी।

पाकिस्तान संभावित XI: साहिबज़ादा फ़रहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फ़ख़र ज़मान, आग़ा सलमान (कप्तान), हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ़, शाहीन अफ़रीदी, सुफ़ियान मुक़ीम, अबरार अहमद।

UAE संभावित XI: अलीशान शराफु़, मोहम्मद वसीम (कप्तान), मोहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ ख़ान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हाइडर अली, मोहम्मद रोहिद ख़ान, मोहम्मद ज़वादुल्लाह और जुनैद सिद्दीक़ी।

पिच रिपोर्ट और मौसम