सारांश जैन : लगातार अच्छा करके ही टीम इंडिया तक पहुंच सकता हूं

पिछले 12 महीनों में, भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सारांश जैन के 44 विकेटों से ज़्यादा विकेट किसी ऑफ़ स्पिनर ने नहीं लिए हैं। उनके 311 रन भी जोड़ लीजिए, तो वह पिछले एक साल में 300 से ज़्यादा रन और 40 से ज़्यादा विकेट का डबल बनाने वाले सिर्फ़ चार खिलाड़ियों में से एक हैं। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनरों की भरमार वाले देश में, जैन एक दुर्लभ ऑफ़ स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं। और अक्सर, जिस भी टीम के लिए खेले हैं, उनके गेंदबाज़ी आक्रमण में अंतर पैदा करते रहे हैं।

पिछले साल ईरानी ट्रॉफ़ी के बारे में सोचिए, जब उन्होंने शेष भारत की ओर से खेलते हुए मुंबई की दूसरी पारी में 121 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जिसमें पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और सरफराज़ ख़ान के विकेट शामिल थे।

फ़ाइनल में भी जैन की फ्लाइट और डिप और उनके हाई-आर्म ऐक्शन ने पहली पारी में साउथ ज़ोन के बल्लेबाज़ों को परेशान किया और उन्होंने 49 रन देकर 5 विकेट लिए। और फिर, दूसरी पारी में उन्होंने अपने विकेटों की संख्या में तीन और विकेट जोड़े, जिससे टूर्नामेंट में उनके विकेटों की संख्या 16 हो गई और सेंट्रल ज़ोन 11 वर्षों में पहली बार दलीप ट्रॉफ़ी ख़‍िताब के दरवाजे पर पहुंच गया।

32 वर्षीय जैन ने फ़ाइनल के चौथे दिन के खेल के बाद ESPNcricinfo से कहा, "मुझे खुशी है कि मैंने इन दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। सीज़न की शुरुआत दलीप ट्रॉफ़ी से होती है, इसलिए यहां आपको जो लय मिलती है, वह पूरे सीज़न में बनी रहती है।"

"अगर आपको याद हो, तो पिछले साल ईरानी टूर्नामेंट में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा था। देखिए, बात यह है कि अगर आपको पहचान बनानी है, तो आपको लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तभी राष्ट्रीय चयनकर्ता आपकी ओर देखेंगे और आपको चुनेंगे।"

जैन की गेंदबाज़ी की एक ख़ास बात है अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से ढलना। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के ग्राउंड बी की काली मिट्टी वाली सतह पर खेले गए सेमीफ़ाइनल में उन्होंने अपनी गति में बदलाव किया और गेंद को स्किड करवाया, साथ ही हवा में बल्लेबाज़ों को चकमा भी दिया।

फ़ाइनल के पहले दिन, जब उन्हें एहसास हुआ कि वह अतिरिक्त उछाल ले रहे हैं, तो उन्होंने गेंद को ज़्यादा हवा दी, जिससे गेंद पकड़ में आई और उछली। फिर, चौथे दिन, जब अंकित शर्मा और आंद्रे सिद्धार्थ सातवें विकेट के लिए 192 रनों की साझेदारी कर रहे थे, तो वह एक कदम पीछे हटकर बल्लेबाज़ों की ग़लती का इंतज़ार करते हुए, संयमित भूमिका निभाने के लिए तैयार थे।

जैन ने अपनी चौथे दिन की रणनीति के बारे में कहा, "मैं लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा हूं, इसलिए मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। हम घबराए हुए नहीं थे। क्रिकेट में ऐसा होता है। हम हमेशा पांचों दिन अपने पक्ष में नहीं कर सकते। एक सत्र, एक-दो दिन, विरोधी टीम के नाम भी हो सकते हैं।"

"हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि कुछ सत्र उनके पक्ष में रहे। यह इतना मुश्किल विकेट नहीं था जहां रन नहीं बन पाते। हमारा मुख्य उद्देश्य ज़्यादा रन न गंवाना था। हम बस खेल को जितना हो सके उतना आगे ले जाना चाहते थे क्योंकि हम पहले से ही शीर्ष पर थे।"

फ़ाइनल में सेंट्रल ज़ोन के प्रभुत्व के पीछे एक प्रमुख कारण जैन और कुमार कार्तिकेय के बीच की साझेदारी रही है, जो लंबे समय से मध्य प्रदेश के लिए एक साथ खेल रहे हैं और उन्होंने साउथ ज़ोन के 20 में से 16 विकेट लिए।

जैन ने कहा, "हमारी सोच बिल्कुल साफ़ है। अगर वह अच्छी गेंदबाज़ी करता है, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। और अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा होता, या मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा होता, तो हम एक-दूसरे को बताते हैं कि हम कहां ग़लती कर रहे हैं। हम एक-दूसरे को काफ़ी सलाह देते हैं।"

"जैसे रजत [पाटीदार] और शुभम [शर्मा] मेरे बल्लेबाज़ी साथी हैं, वैसे ही कार्तिकेय मेरे गेंदबाज़ी साथी हैं, और वह लंबे समय से हैं।"

गेंदबाज़ी जैन की सबसे मज़बूत कड़ी है, लेकिन उन्हें अपनी बल्लेबाज़ी पर भी गर्व है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मध्य प्रदेश टीम के साथी पाटीदार और शुभम से अपने कौशल को बेहतर बनाने के बारे में खूब बातचीत की और खूब प्रशिक्षण लिया। पिछले 12 महीनों में जैन ने तीन प्रथम श्रेणी अर्धशतक बनाए हैं, जिनमें दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल में लगातार दो अर्धशतक शामिल हैं।

जैन ने कहा, "मुझे बचपन से ही बल्लेबाज़ी पसंद है। अगर आप स्पिनर के तौर पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ गेंदबाज़ नहीं बनना है। आपको एक अच्छा बल्लेबाज़ बनना होगा।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने ओपनिंग की है, रणजी ट्रॉफ़ी में तीसरे नंबर पर खेला है, सेमीफ़ाइनल [2022-23 में बंगाल के ख़िलाफ़] में खेला है और रन बनाए हैं।"

"जब मैं बल्लेबाज़ी करता हूं, तो मैं अपनी तुलना रजत और अन्य अच्छे बल्लेबाज़ों से करता हूं। गेंदबाज़ी में, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन बल्लेबाज़ी में मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ अपनी पारी कैसे खेलते हैं और मैं उसी के अनुसार खेलता हूं।"