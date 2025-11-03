आन्या श्रब्सोल बनीं RCB महिला टीम की गेंदबाज़ी कोच
मुख्य कोच के रूप में मलोलन रंगराजन संभालेंगे कमान
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की महिला टीम ने इंग्लैंड की पूर्व तेज़ गेंदबाज़ आन्या श्रब्सोल को अपना गेंदबाज़ी कोच नियुक्त किया है। यह बदलाव उनके सपोर्ट स्टाफ़ में किए गए फेरबदल का हिस्सा है।
श्रब्सोल मलोलन रंगराजन के साथ काम करेंगी, जो तमिलनाडु के पूर्व स्पिनर हैं और आने वाले सीज़न में मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि ल्यूक विलियम्स, जिन्हें 2024 सीज़न से पहले हेड कोच बनाया गया था, BBL में एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण WPL 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
यह शेड्यूलिंग टकराव इसलिए हुआ क्योंकि WPL को एक महीने पहले कर दिया गया है। टूर्नामेंट 8 जनवरी से शुरू होकर फरवरी की शुरुआत में समाप्त होगा। इसके बाद भारत और श्रीलंका फ़रवरी-मार्च के दौरान पुरुषों का T20 विश्व कप आयोजित करेंगे और फिर IPL 2026 खेला जाएगा।
2017 की विश्व कप विजेता श्रब्सोल ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। उनके नाम 200 से ज़्यादा विकेट हैं। उन्होंने हाल ही में शार्लेट एडवर्ड्स के साथ सदर्न वाइपर्स में खिलाड़ी और सहायक कोच दोनों की भूमिका निभाई थी। RCB के साथ उनका यह कार्यकाल WPL में उनका पहला अनुभव होगा। उनसे पहले सुनैत्रा परांजपे RCB की गेंदबाज़ी कोच थीं, जिन्होंने 2025 तक यह पद संभाला।
रंगराजन WPL के पहले सीज़न से ही RCB सेटअप का हिस्सा रहे हैं। 2023 में उन्होंने बेन सॉयर और माइक हेसन के साथ काम किया था, जबकि 2024 और हालिया सीज़न में वह विलियम्स के सहायक कोच रहे।
RCB के सपोर्ट स्टाफ़ के अन्य सदस्यों में आर मुरलीधर शामिल हैं, जो बल्लेबाज़ी कोच के रूप में बने रहेंगे, जबकि नवनीता गौतम के भी मुख्य फ़िज़ियो के पद पर बने रहने की संभावना है।
शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं