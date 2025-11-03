आंकड़े : पंजा निकाल और अर्धशतक लगाकर दीप्ति ने अपने नाम किया कीर्तिमान
शेफ़ाली अब महिला विश्व कप फ़ाइनल में प्लेयर ऑफ़ द मैच बनने वालीं सबसे युवा खिलाड़ी हैं
298 पर 7 साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत द्वारा बनाया गया यह स्कोर महिला विश्व कप फ़ाइनल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे ज़्यादा बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ महिला विश्व कप 2022 में बनाया था, जब उन्होंने पांच विकेट के नुक़सान पर 356 रन बनाए थे।
ऑस्ट्रेलिया (सात), इंग्लैंड (चार) और न्यूज़ीलैंड (एक) के बाद भारत महिला विश्व कप जीतने वाली चौथी टीम है।
58 और 39 पर 5 फ़ाइनल में दीप्ति शर्मा अपने इस हरफ़नमौला प्रदर्शन की वजह से किसी भी वनडे नॉकआउट मैच (पुरुष या महिला) में पांच विकेट हॉल लेने के साथ अर्धशतक लगाने वालीं पहली खिलाड़ी बन गईं। वह महिला विश्व कप मैच में भी ऐसा करने वालीं पहली खिलाड़ी हैं।
दीप्ति महिला वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पंजा निकालने वालीं दूसरी खिलाड़ी भी हैं।
22 इस टूर्नामेंट में दीप्ति ने कुल 22 विकेट अपने नाम किए जो कि टूर्नामेंट के इतिहास में किसी गेंदबाज़ द्वारा लिए गए संयुक्त तौर पर दूसरे सर्वाधिक विकेट हैं।
21 साल और 278 दिन शेफ़ाली वर्मा किसी वनडे विश्व कप फ़ाइनल में प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड पाने वालीं सबसे युवा खिलाड़ी बन गईं। इससे पहले सबसे युवा खिलाड़ी जेस डफ़िन थी जब उन्हें 23 साल और 235 दिनों की उम्र में 2013 के महिला विश्व कप फ़ाइनल में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ जीत मिली थी।
571 लॉरा वुलफ़ार्ट ने इस विश्व कप में 571 रन बनाए और वह अब अलीसा हीली को पछाड़ते हुए महिला वनडे विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वालीं बल्लेबाज़ बन गई हैं। हीली ने 2022 के संस्करण में 509 रन बनाए थे। वुलफ़ार्ट ने सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल में शतक लगाने के मामले में भी हीली की बराबरी कर ली।
14 वुलफ़ार्ट के नाम महिलाव वनडे विश्व कप में 14 50+ स्कोर हैं जो कि किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सर्वाधिक 50+ स्कोर हैं। वह महिला विश्व कप में दूसरी सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज़ भी हैं, इस मामले में उनसे आगे न्यूज़ीलैंड की डेब्बी हॉकली हैं जिनके नाम महिला विश्व कप में 1501 रन हैं।
104 स्मति मांधना और शेफ़ाली के बीच हुई पहले विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी महिला वनडे विश्व कप फ़ाइनल में पहले विकेट के लिए हुई मात्र दूसरी शतकीय साझेदारी है। हीली और रचेल हेन्स ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2022 महिला वनडे विश्व कप के फ़ाइनल में 160 रनों की साझेदारी की थी।