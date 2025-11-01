मैच (26)
आंकड़े: न्यूज़ीलैंड में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के लिए निराशाजनक सीरीज़

न्यूज़ीलैंड की इंग्लैंड पर 3-0 की वनडे सीरीज़ क्लीन स्वीप से जुड़े अहम आंकड़ों पर एक नज़र

Jos Buttler lost his off stump, New Zealand vs England, 3rd ODI, Wellington, November 1, 2025

इंग्लैंड के शीर्ष चार बल्लेबाज़ों का न्यूज़ीलैंड में ODI सीरीज़ में बेहद खराब प्रदर्शन रहा  •  Getty Images

10 - जनवरी 2019 में भारत से हार के बाद से न्यूज़ीलैंड लगातार 10 घरेलू द्विपक्षीय ODI सीरीज़ जीता है। यह पुरुषों के ODI में दूसरी सबसे लंबी जीत का सिलसिला है, केवल साउथ अफ़्रीका की 2002 से 2007 के बीच की 17 लगातार सीरीज़ जीतों के बाद। इस जीत के साथ न्यूज़ीलैंड ने इंग्लैंड की नौ लगातार घरेलू सीरीज़ जीत की उपलब्धि को पीछे छोड़ दिया।
2 - यह दूसरा ऐसा मौका है जब न्यूज़ीलैंड ने इंग्लैंड को किसी फ़ॉर्मेट में तीन या उससे अधिक मैचों की सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया। पिछली बार भी ऐसा तीन मैचों की ODI सीरीज़ में, 1983 में हुआ था।
10 - घरेलू मैदान से बाहर इंग्लैंड की ODI में लगातार 10वीं हार। यह उनकी अब तक की सबसे लंबी हार का सिलसिला है।
22.3 - इंग्लैंड के ख़िलाफ़ न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों की स्ट्राइक रेट 22.3 रही जो पुरुषों के ODI इतिहास में किसी टीम की दूसरी सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट है (कम से कम 30 विकेट लेने की शर्त पर)। साउथ अफ़्रीका ने 2018 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तीन मैचों की सीरीज़ में 21.5 की स्ट्राइक रेट हासिल की थी।
न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ों ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 26 विकेट 19.8 की स्ट्राइक रेट से लिए जो किसी भी टीम द्वारा किसी सीरीज़ या टूर्नामेंट में (कम से कम 20 विकेट के साथ) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
84 - इंग्लैंड के शीर्ष चार बल्लेबाज़ों ने न्यूज़ीलैंड में तीन मैचों की ODI सीरीज़ में कुल 84 रन ही बनाए। यह पुरुषों के ODI इतिहास में किसी टीम के शीर्ष चार द्वारा तीन या अधिक मैचों की सीरीज़ में बनाया गया सबसे कम स्कोर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के नाम था जिन्होंने 1988 एशिया कप में केवल 89 रन बनाए थे।
इंग्लैंड के शीर्ष तीन बल्लेबाज़ों जेमी स्मिथ (18), बेन डकेट (11) और जो रूट (29) ने मिलकर तीन मैचों में सिर्फ़ 58 रन बनाए। ODI इतिहास में (कम से कम तीन मैचों की सीरीज़ में) केवल एक टीम का इससे भी ख़राब रिकॉर्ड है। बांग्लादेश के लिए 2009 त्रिकोणीय सीरीज़ में तमीम इकबाल (40), ज़ुनैद सिद्दीकी (1) और मुशफ़िकुर रहीम (5) ने मिलकर केवल 46 रन बनाए थे।
104 - इंग्लैंड ने इस सीरीज़ में अपने पहले चार विकेटों के लिए कुल 104 रन जोड़े। वे तीन मैचों में क्रमशः 10, 63 और 31 के स्कोर पर चौथा विकेट खो बैठे। यह पुरुषों के ODI इतिहास में किसी टीम द्वारा तीन या अधिक मैचों की सीरीज़ में पहले चार विकेटों के लिए जोड़े गए सबसे कम रन हैं।
156 - जेमी ओवरटन ने इस तीन मैचों की सीरीज़ में 156 रन बनाए जो किसी बल्लेबाज़ द्वारा नंबर 8 या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए बनाए गए सबसे अधिक रन है। उन्होंने 2022 में भारत के ख़िलाफ़ मेहदी हसन मिराज़ के 141 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा।
New ZealandEnglandEngland in New Zealand ODI Series

Sampath Bandarupalli is a statistician at ESPNcricinfo

