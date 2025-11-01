आंकड़े: न्यूज़ीलैंड में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के लिए निराशाजनक सीरीज़

10 - जनवरी 2019 में भारत से हार के बाद से - जनवरी 2019 में भारत से हार के बाद से न्यूज़ीलैंड लगातार 10 घरेलू द्विपक्षीय ODI सीरीज़ जीता है। यह पुरुषों के ODI में दूसरी सबसे लंबी जीत का सिलसिला है, केवल साउथ अफ़्रीका की 2002 से 2007 के बीच की 17 लगातार सीरीज़ जीतों के बाद। इस जीत के साथ न्यूज़ीलैंड ने इंग्लैंड की नौ लगातार घरेलू सीरीज़ जीत की उपलब्धि को पीछे छोड़ दिया।

22.3 - इंग्लैंड के ख़िलाफ़ न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों की स्ट्राइक रेट 22.3 रही जो पुरुषों के ODI इतिहास में किसी टीम की दूसरी सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट है (कम से कम 30 विकेट लेने की शर्त पर)। साउथ अफ़्रीका ने 2018 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तीन मैचों की सीरीज़ में 21.5 की स्ट्राइक रेट हासिल की थी।

न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ों ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 26 विकेट 19.8 की स्ट्राइक रेट से लिए जो किसी भी टीम द्वारा किसी सीरीज़ या टूर्नामेंट में (कम से कम 20 विकेट के साथ) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

84 - इंग्लैंड के शीर्ष चार बल्लेबाज़ों ने न्यूज़ीलैंड में तीन मैचों की ODI सीरीज़ में कुल 84 रन ही बनाए। यह पुरुषों के ODI इतिहास में किसी टीम के शीर्ष चार द्वारा तीन या अधिक मैचों की सीरीज़ में बनाया गया सबसे कम स्कोर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के नाम था जिन्होंने 1988 एशिया कप में केवल 89 रन बनाए थे।

इंग्लैंड के शीर्ष तीन बल्लेबाज़ों जेमी स्मिथ (18), बेन डकेट (11) और जो रूट (29) ने मिलकर तीन मैचों में सिर्फ़ 58 रन बनाए। ODI इतिहास में (कम से कम तीन मैचों की सीरीज़ में) केवल एक टीम का इससे भी ख़राब रिकॉर्ड है। बांग्लादेश के लिए 2009 त्रिकोणीय सीरीज़ में तमीम इकबाल (40), ज़ुनैद सिद्दीकी (1) और मुशफ़िकुर रहीम (5) ने मिलकर केवल 46 रन बनाए थे।

