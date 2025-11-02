केन विलियमसन ने T20I से लिया संन्यास

केन विलियसमन ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान दिसंबर में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ पर रहेगा।

35 वर्षीय विलियमसन ने अक्टूबर 2011 में डेब्यू के बाद से न्यूजीलैंड के लिए 93 T20I खेले हैं। हालांकि, उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ तीन मैचों की सीरीज से ख़ुद को अलग रखा था और इंग्लैंड के ख़िलाफ़़ 1-0 की हार में भी जांघ की चोट के कारण नहीं खेले।

वह इस सप्ताह इंग्लैंड के ख़िलाफ़़ 3-0 की वनडे सीरीज़ में वापसी कर चुके हैं, जो भारत के ख़िलाफ़ मार्च में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल के बाद उनका पहला मैच था। उन्होंने पहले ही यह कहा था कि अब परिवार और टीम की जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी हो गया है।

अब उन्होंने सबसे छोटे फ़ॉर्मैट से संन्यास ले लिया है, जबकि अगला T20 विश्व कप फ़रवरी में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए 93 मैचों में 33.44 की औसत से 2575 रन बनाए, जिसमें 18 अर्धशतक और 95 का सर्वोच्च स्कोर शामिल है। उन्होंने 75 मैचों में कप्तानी भी की और 2016 व 2022 T20 विश्व कप में टीम को सेमीफ़ाइनल और 2021 में फ़ाइनल तक पहुंचाया।

विलियमसन ने कहा, "मैं लंबे समय से इस टीम का हिस्सा रहा हूं और इसके लिए बहुत आभारी हूं। यह मेरे और टीम दोनों के लिए सही समय है। इससे टीम को आगे की सीरीज़ और T20 विश्व कप के लिए स्पष्ट दिशा मिलेगी।"

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, "यह फ़ैसला पूरी तरह समझ में आता है। क्रिकेट बहुत कुछ मांगता है और केन ने काफ़ी योगदान दिया है। वह एक शानदार टीम मैन हैं और उनका अनुभव व शांत स्वभाव टीम के लिए अमूल्य है।"

विलियमसन पहले ही सिमित ओवर क्रिकेट की कप्तानी मिचेल सैंटनर को सौंप चुके हैं, जबकि उनकी जगह T20 टीम में अब रचिन रवींद्र खेल रहे हैं।

विलियमसन ने कहा, "मिच शानदार कप्तान हैं और टीम को आगे ले जाने का यह उनका समय है। मैं अब दूर से उनका समर्थन करूंगा।"

NZC ने बयान में कहा कि विलियमसन अब संभवतः 26 नवंबर से शुरू होने वाले प्लंकेट शील्ड मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलेंगे, जो वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 2 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट की तैयारी होगी।

उन्होंने कहा, "मुझे इस टीम के लिए बहुत गहरा लगाव है। ब्लैक कैप्स एक ख़ास जगह है, जहां आप ख़ुद को झोंक देते हैं और सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं।" NZC के CEO स्कॉट वेनिक ने कहा, "केन का प्रदर्शन और नेतृत्व दोनों अद्भुत रहा है। 2021 T20 विश्व कप फ़ाइनल में उनकी 85 रन का पारी न्यूज़ीलैंड के लिए सबसे यादग़ार पारियों में से एक थी। उन्होंने टीम को बहुत मज़बूत स्थिति में छोड़ा है।"